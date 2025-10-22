Будет ли повышение цен на электроэнергию этой зимой – ответ премьер-министра Свириденко

Фото: иллюстративное

Правительство подтвердило, что цены на электроэнергию для населения останутся неизменными в течение этой зимы

Об этом в Facebook-сообщении сообщила премьер-министр Украины Юлия Свириденко, передает RegioNews.

Решение касается всех домохозяйств и будет действовать до 30 апреля 2026 г. в рамках продления действия ПСО на электроэнергию. Это значит, что во время отопительного сезона граждане будут платить 4,32 грн за кВт/ч.

Для потребителей с электроотоплением сохраняется льготный тариф. За объем до 2 000 кВт·ч в месяц действовать будет цена 2,64 грн за кВт·ч. Если потребление превышает установленный лимит, тариф повышается до базового – 4,32 грн за кВт⋅час. Такой подход позволяет поддерживать семьи с высоким потреблением электроэнергии и уменьшать финансовую нагрузку в отопительный сезон.

Это решение является частью комплексной программы поддержки украинцев зимой. Оно призвано стабилизировать расходы домохозяйств и предотвратить резкий рост платежей в холодные месяцы.

Напомним, ранее сообщалось об отключении электроэнергии в Украине. Завтра, 23 октября, большинство регионов снова будут работать по графику ограничений, что может повлиять на повседневную жизнь и работу домохозяйств.