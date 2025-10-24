08:29  24 жовтня
24 жовтня 2025, 00:30

В Україні знову дорожчає цибуля: скільки коштує кілограм

24 жовтня 2025, 00:30
Ілюстративне фото
В Україні знову зростає вартість цибулі. Фермери зазначають, що частина врожаю лишається на полях, а якість поступово погіршується

Про це повідомляє 24 телеканал, передає RegioNews.

На сьогодні виробники готові реалізовувати цибулю по 7-13 гривні за кілограм (17 – 31 цент за кілограм). Це в середньому на 12% вище, аніж минулого тижня. Основною причиною експерти називають те, що багато господарств змушені призупинити збирання врожаю цибулі через несприятливі погодні умови, через що суттєво скоротилися обсяги пропозиції даної продукції на ринку.

При цьому аналітики зауважили, що частину цибулі хорошої якості фермери вважають за краще закладати на зберігання, а продають невеликими партіями.

В українських супермаркетах у середньому кілограм цибулі коштує таким чином:

  • Auchan 9,10 гривні;
  • Novus 7,89 гривні;
  • Megamarket 10,90 гривні;
  • АТБ 7,95 гривні;
  • Сільпо 7,90 гривні;
  • Dmart 7,90 гривні.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що в Україні яйця за останній рік подорожчали на 53,6%. Тобто, з 35,3 до 54,2 гривні за десяток. Таким чином зараз в середньому в українських магазинах вартість лотка яєць коливається від 59,90 до 78,20 гривні.

ціни овочі
16 жовтня 2025
