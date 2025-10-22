21:57  22 октября
22 октября 2025, 23:30

Подорожание вдвое: эксперт объяснил, почему в Украине так сильно выросли цены на яйца

22 октября 2025, 23:30
Фото из открытых источников
Недавно специалисты говорили о подорожании яиц более чем на 50%. Эксперт объяснил, что повлияло на цены

Об этом сообщает "Агро-Бизнес", передает RegioNews.

Куриные яйца в Украине продолжают дорожать Только за год средняя стоимость выросла более чем на 50%. При этом за период с середины сентября по середину октября яйца категории С1 подорожали еще на 0,44 грн за штуку, то есть примерно на 4,4 грн за десяток.

Таким образом, на 20 октября стоимость нефасованных яиц в супермаркетах колеблется от 44,9 до 54,9 гривны за десяток.

По словам исполнительного директора ассоциации "Союз птицеводов Украины" Сергея Карпенко, одна из основных причин - это сезонность.

"Осенью, с понижением температуры, растет спрос на промышленные яйца. Одновременно уменьшается производство в домохозяйствах, поэтому производители поднимают отпускные цены", - говорит специалист.

Он также добавил, что на рынок давит подорожание кормов, энергоносителей и логистики, что усиливает колебания цен. По его словам, цена будет зависеть как от стоимости составляющих производства, так и спроса. Поэтому в дальнейшем вероятен и рост, и падение цен.

Напомним, ранее эксперты объясняли, почему меняются цены на лук. Из-за затяжных дождей в период жатвы качество овощей серьезно пострадало. Поэтому многие фермеры были вынуждены реализовать товар как можно быстрее и снижать цены. При этом лук высокого качества некоторые изготовители держат в хранилищах в ожидании более высоких цен.

