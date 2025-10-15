В Украине ощутимо подорожали яйца: какие сейчас цены в супермаркетах
В Украине подорожали яйца. Теперь диапазон цен в супермаркетах стал шире
Об этом сообщает 24 телеканал, передает RegioNews.
В Украине яйца за последний год подорожали на 53,6%. То есть с 35,3 до 54,2 гривны за десяток. Таким образом, сейчас в среднем в украинских магазинах стоимость лотка яиц колеблется от 59,90 до 78,20 гривны.
Например, яйца куриные Ясенсвит (первый сорт, 10 штук) будет стоить в среднем так:
-
Auchan 71,40 гривны;
-
Novus 67,99 гривны;
-
Megamarket 78,20 гривны;
-
АТБ 67,90 гривны;
-
Varus 59,90 грн.
Напомним, ранее эксперты объясняли, почему меняются цены на лук. Из-за затяжных дождей в период жатвы качество овощей серьезно пострадало. Поэтому многие фермеры были вынуждены реализовать товар как можно быстрее и снижать цены. При этом лук высокого качества некоторые изготовители держат в хранилищах в ожидании более высоких цен.