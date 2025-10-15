21:32  15 октября
Военные похищали людей в Тернопольской области пытали и отбирали имущество
18:11  15 октября
Российский паспорт мэра Одессы Труханова: появились новые детали дела
17:55  15 октября
В Украине идет потепление до +15 градусов
15 октября 2025, 23:00

В Украине ощутимо подорожали яйца: какие сейчас цены в супермаркетах

15 октября 2025, 23:00
Фото: Нацполиция
В Украине подорожали яйца. Теперь диапазон цен в супермаркетах стал шире

Об этом сообщает 24 телеканал, передает RegioNews.

В Украине яйца за последний год подорожали на 53,6%. То есть с 35,3 до 54,2 гривны за десяток. Таким образом, сейчас в среднем в украинских магазинах стоимость лотка яиц колеблется от 59,90 до 78,20 гривны.

Например, яйца куриные Ясенсвит (первый сорт, 10 штук) будет стоить в среднем так:

  • Auchan 71,40 гривны;

  • Novus 67,99 гривны;

  • Megamarket 78,20 гривны;

  • АТБ 67,90 гривны;

  • Varus 59,90 грн.

Напомним, ранее эксперты объясняли, почему меняются цены на лук. Из-за затяжных дождей в период жатвы качество овощей серьезно пострадало. Поэтому многие фермеры были вынуждены реализовать товар как можно быстрее и снижать цены. При этом лук высокого качества некоторые изготовители держат в хранилищах в ожидании более высоких цен.

15 октября 2025
