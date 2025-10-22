Иллюстративное фото

В Украине за последнюю неделю сменились ценники на фрукты. Упали цены только на киви и некоторые ягоды

Об этом сообщает 24 канал, передает RegioNews.

Груша в Украине подорожала Килограмм в среднем предлагают по 30-85 гривен. Сливы также выросли в цене до 20-45 гривен за килограмм. Арбуз и дыня на прилавках появляются реже, но цены растут.

Голубика подорожала до 300-400 гривен за килограмм. Однако малина упала в цене: килограмм в среднем стоит 120–285 гривен.

Среди импортных фруктов упали цены на киви: 120-285 гривен за килограмм.

Напомним, ранее сообщалось, что в Украине яйца за последний год подорожали на 53,6%. То есть с 35,3 до 54,2 гривны за десяток. Таким образом, сейчас в среднем в украинских магазинах стоимость лотка яиц колеблется от 59,90 до 78,20 гривны.