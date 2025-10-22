21:57  22 октября
Выросло количество пострадавших в результате российского удара по детскому саду в Харькове
21:04  22 октября
На Днепропетровщине двое мужчин убили пенсионера и похитили его сбережения
19:24  22 октября
ВСУ освободили Кучеров Яр на Покровском направлении
22 октября 2025, 23:00

В Украине подорожали фрукты: какие сейчас цены в магазинах

22 октября 2025, 23:00
Иллюстративное фото
В Украине за последнюю неделю сменились ценники на фрукты. Упали цены только на киви и некоторые ягоды

Об этом сообщает 24 канал, передает RegioNews.

Груша в Украине подорожала Килограмм в среднем предлагают по 30-85 гривен. Сливы также выросли в цене до 20-45 гривен за килограмм. Арбуз и дыня на прилавках появляются реже, но цены растут.

Голубика подорожала до 300-400 гривен за килограмм. Однако малина упала в цене: килограмм в среднем стоит 120–285 гривен.

Среди импортных фруктов упали цены на киви: 120-285 гривен за килограмм.

Напомним, ранее сообщалось, что в Украине яйца за последний год подорожали на 53,6%. То есть с 35,3 до 54,2 гривны за десяток. Таким образом, сейчас в среднем в украинских магазинах стоимость лотка яиц колеблется от 59,90 до 78,20 гривны.

цены фрукты
16 октября 2025
Зима без отопления: как помочь украинцам пережить холода
Вероятность повторных российских массированных ударов по отечественной инфраструктуре остается высокой. В связи с этим эксперты в сфере ЖКХ советуют властям срочно начинать отрабатывать варианты масшт...
15 октября 2025
Труханова лишили гражданства: что ожидает Одессу дальше
Одессу ждет недолгая, но активная борьба в судах
09 октября 2025
"Томагавки" для Украины: как это изменит ход войны
Трамп хочет, чтобы Путин остановился сам, напуганный "Томагавками"
03 октября 2025
По городу бьют танками: как украинцы живут и работают вблизи фронта
Сегодня в зоне активных боевых действий находятся порядка 160 громад. Несмотря на постоянные обстрелы, во многих прифронтовых городах и селах жителям продолжают оказывать поддержку. Коммунальщики обес...
Россияне атакуют Киев, в столице раздаются взрывы
22 октября 2025, 23:49
Подорожание вдвое: эксперт объяснил, почему в Украине так сильно выросли цены на яйца
22 октября 2025, 23:30
Взрыв на левом берегу Киева: жуткий момент попал на видео
22 октября 2025, 23:26
США разрешили Украине применять западные дальнобойные ракеты
22 октября 2025, 23:24
После разрешения на выезд мужчин 18–22 лет: количество украинцев в Германии выросло почти в 100 раз, - СМИ
22 октября 2025, 23:18
В Одесской области засудили мужчину, который убил свою 65-летнюю опекунку
22 октября 2025, 23:06
Погибший фермер из Херсона может получить звание Героя Украины
22 октября 2025, 22:58
В Чернобыльской зоне ученые обнаружили одичавшее стадо коров: среди них - почти черные телята
22 октября 2025, 22:50
Эксруководитель "Укрэнерго" сходил на первый допрос: что известно
22 октября 2025, 22:45
Зима без отопления: как помочь украинцам пережить холода
Труханова лишили гражданства: что ожидает Одессу дальше
Владимир Фесенко
Вадим Денисенко
Остап Дроздов
