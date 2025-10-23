Фото: Генштаб ВСУ/Facebook

В ночь на 23 октября Россия атаковала Украину 130 ударными беспилотниками типа Shahed, Гербера и другими БПЛА по разным направлениям

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.

Отмечается, что воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ, беспилотных систем и мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По состоянию на 08:30, по предварительным данным, противовоздушная оборона сбила или подавила 92 вражеских БПЛА.

Зафиксировано попадание 25 ударных дронов на 11 локациях, а также падение обломков сбитых БПЛА на 11 локациях.

Напомним, Силы обороны за минувшие сутки уничтожили 920 оккупантов, 2 танка, 24 артиллерийские системы, 626 беспилотников, 6 бронемашин, а также 106 единиц автомобильной и специальной техники.