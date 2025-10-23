Пожары и повреждения в Киеве: спасатели показали последствия ночной атаки

Фото: ГСЧС Киева

После ночной атаки на Киев пожары были оперативно ликвидированы. Спасатели также показали масштабы причиненного ущерба в разных частях города

Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС, передает RegioNews.

В Подольском районе горела квартира на первом этаже пятиэтажки и несколько автомобилей во дворе. Чрезвычайники эвакуировали жителей.

Частично разрушены кровля и две квартиры на 8 этаже другой многоэтажки.

Поврежден фасад и остекление окон одного из детских садов. Ликвидированы пожары в складских зданиях и возгорание двух автомобилей.

Кроме того, обломки взрыва повредили бизнес-центр в районе.

В Деснянском районе российский беспилотник попал в 21 этаж жилой двадцатиэтажки – детонации не произошло. Еще одно попадание произошло в недостроенное здание.

Как известно, в столице еще 22 октября около 23.00 была объявлена воздушная тревога. Воздушные силы ВСУ предупреждали о вражеских беспилотниках, двигающихся в направлении Киева с севера. Впоследствии появилась информация о взрывах.

Напомним, в столице в результате вражеской атаки этой ночью пострадали семь человек. Пятеро получили травмы, их госпитализировали, двое будут лечиться амбулаторно.