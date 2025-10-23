Росія запустила по Україні 130 дронів: скільки збила ППО

Фото: Генштаб ЗСУ/Facebook

У ніч на 23 жовтня Росія атакувала Україну 130 ударними безпілотниками типу Shahed, Гербера та іншими БПЛА з різних напрямків

Про це передає RegioNews із посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

Зазначається, що повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ, безпілотних систем та мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Станом на 08:30, за попередніми даними, протиповітряна оборона збила або подавила 92 ворожі БпЛА.

Зафіксовано влучання 25 ударних дронів на 11 локаціях, а також падіння уламків збитих БпЛА на 11 локаціях.

Нагадаємо, Сили оборони за минулу добу знищили 920 окупантів, 2 танки, 24 артилерійські системи, 626 безпілотників, 6 бронемашин, а також 106 одиниць автомобільної та спеціальної техніки