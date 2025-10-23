09:26  23 октября
В Киеве вражеский "шахед" застрял в балконе многоэтажки
08:24  23 октября
Во Львовской области будут судить мужчину за дерзкое ограбление АЗС
00:30  23 октября
Вызвали скорую: певица Lida Lee попала в жесткое ДТП на съемках
23 октября 2025, 09:09

Минус 920 окупантов – в Генштабе назвали потери РФ за сутки

23 октября 2025, 09:09
Читайте також українською мовою
Иллюстративное фото: Генштаб ВСУ/Facebook
Читайте також
українською мовою

Силы обороны за минувшие сутки уничтожили 920 окупантов, 2 танка, 24 артиллерийские системы, 626 беспилотников, 6 бронемашин, а также 106 единиц автомобильной и специальной техники

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.

Общие боевые потери захватчиков с 24.02.22 по 23.10.25 ориентировочно составили:

Напомним, Вооруженные Силы Украины освободили поселок Кучерив Яр на Покровском направлении в Донецкой области. Над населенным пунктом снова поднят украинский флаг.

