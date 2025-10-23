Минус 920 окупантов – в Генштабе назвали потери РФ за сутки
Силы обороны за минувшие сутки уничтожили 920 окупантов, 2 танка, 24 артиллерийские системы, 626 беспилотников, 6 бронемашин, а также 106 единиц автомобильной и специальной техники
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.
Общие боевые потери захватчиков с 24.02.22 по 23.10.25 ориентировочно составили:
Напомним, Вооруженные Силы Украины освободили поселок Кучерив Яр на Покровском направлении в Донецкой области. Над населенным пунктом снова поднят украинский флаг.
23 октября 2025, 07:53
23 октября 2025, 08:29
