Из-за ударов РФ в Украине отключения света действуют в 12 областях

Иллюстративное фото: из открытых источников

Об этом сообщила пресс-служба "Укрэнерго", передает RegioNews.

"Из-за последствий предыдущих российских обстрелов, в частности массированной ракетно-дроновой атаки на энергосистему 22 октября, сегодня с 07:00 до 23:00 в 12 регионах применяются почасовые отключения объемом до трех очередей одновременно. Также действуют графики ограничения мощности для промышленности и бизнеса", - говорится в сообщении.

В то же время россияне продолжают наносить удары по объектам энергетической инфраструктуры.

На утро 23 октября обесточенные потребители на Харьковщине и Черниговщине. Энергетики делают все возможное, чтобы восстановить работу поврежденного оборудования.

Потребление электроэнергии остается высоким. По состоянию на 6.00 23 октября оно было на том же уровне, что и в предыдущий день.

"Укрэнерго" просит украинцев бережно пользоваться электроэнергией и максимально ограничить использование мощных приборов до 23:00.

Напомним, специалисты предупреждают, что нынешняя зима может стать одной из самых сложных из-за целенаправленных ударов россиян по энергетической инфраструктуре Украины. Самый вероятный сценарий предполагает график "4 на 2": четыре часа без света, два – со светом.