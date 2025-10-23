09:26  23 октября
В Киеве вражеский "шахед" застрял в балконе многоэтажки
08:24  23 октября
Во Львовской области будут судить мужчину за дерзкое ограбление АЗС
00:30  23 октября
Вызвали скорую: певица Lida Lee попала в жесткое ДТП на съемках
UA | RU
UA | RU
23 октября 2025, 11:15

Из-за ударов РФ в Украине отключения света действуют в 12 областях

23 октября 2025, 11:15
Читайте також українською мовою
Иллюстративное фото: из открытых источников
Читайте також
українською мовою

Утром 23 октября графики отключений электроэнергии действуют в 12 областях Украины

Об этом сообщила пресс-служба "Укрэнерго", передает RegioNews.

"Из-за последствий предыдущих российских обстрелов, в частности массированной ракетно-дроновой атаки на энергосистему 22 октября, сегодня с 07:00 до 23:00 в 12 регионах применяются почасовые отключения объемом до трех очередей одновременно. Также действуют графики ограничения мощности для промышленности и бизнеса", - говорится в сообщении.

В то же время россияне продолжают наносить удары по объектам энергетической инфраструктуры.

На утро 23 октября обесточенные потребители на Харьковщине и Черниговщине. Энергетики делают все возможное, чтобы восстановить работу поврежденного оборудования.

Потребление электроэнергии остается высоким. По состоянию на 6.00 23 октября оно было на том же уровне, что и в предыдущий день.

"Укрэнерго" просит украинцев бережно пользоваться электроэнергией и максимально ограничить использование мощных приборов до 23:00.

Напомним, специалисты предупреждают, что нынешняя зима может стать одной из самых сложных из-за целенаправленных ударов россиян по энергетической инфраструктуре Украины. Самый вероятный сценарий предполагает график "4 на 2": четыре часа без света, два – со светом.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
Украина отключения света Укрэнерго Россия атака энергообъекты
Во время ночной атаки в Киеве под удар попала синагога
23 октября 2025, 10:41
Пожары и повреждения в Киеве: спасатели показали последствия ночной атаки
23 октября 2025, 08:44
Армия РФ убила пожарного в Харьковской области: еще пятеро коллег в больнице
23 октября 2025, 08:29
Все новости »
16 октября 2025
Зима без отопления: как помочь украинцам пережить холода
Вероятность повторных российских массированных ударов по отечественной инфраструктуре остается высокой. В связи с этим эксперты в сфере ЖКХ советуют властям срочно начинать отрабатывать варианты масшт...
15 октября 2025
Труханова лишили гражданства: что ожидает Одессу дальше
Одессу ждет недолгая, но активная борьба в судах
09 октября 2025
"Томагавки" для Украины: как это изменит ход войны
Трамп хочет, чтобы Путин остановился сам, напуганный "Томагавками"
03 октября 2025
По городу бьют танками: как украинцы живут и работают вблизи фронта
Сегодня в зоне активных боевых действий находятся порядка 160 громад. Несмотря на постоянные обстрелы, во многих прифронтовых городах и селах жителям продолжают оказывать поддержку. Коммунальщики обес...
Киев готовится к самому тяжелому отопительному сезону за время войны – Кличко
23 октября 2025, 13:48
На оккупированном Запорожье детей вынуждают петь гимн РФ
23 октября 2025, 13:35
Правоохранители разоблачили трех жителей Одесщины в сделках с огнестрельным оружием и боеприпасами
23 октября 2025, 13:33
В Краматорске российский дрон унес жизни журналистки и оператора
23 октября 2025, 12:37
ДТП в Киевской области: столкнулись иномарки, есть пострадавший
23 октября 2025, 12:35
Зеленский о новых санкциях: нужно бить по "теневому флоту" РФ
23 октября 2025, 12:16
Черный дым над Крещатиком: возле КГГА подожгли шины
23 октября 2025, 11:50
В Днепре прямо рядом с магазином авто сбило велосипедиста
23 октября 2025, 11:35
Россия запустила по Украине 130 дронов: сколько сбила ПВО
23 октября 2025, 11:30
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
Зима без отопления: как помочь украинцам пережить холода
Труханова лишили гражданства: что ожидает Одессу дальше
Все публикации »
Вадим Денисенко
Владимир Фесенко
Остап Дроздов
Все блоги »