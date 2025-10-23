Через удари РФ в Україні відключення світла діють в 12 областях

Ілюстративне фото: з відкритих джерел

Про це повідомила пресслужба "Укренерго", передає RegioNews.

"Через наслідки попередніх російських обстрілів, зокрема масованої ракетно-дронової атаки на енергосистему 22 жовтня, сьогодні з 07:00 до 23:00 у 12 регіонах застосовуються погодинні відключення обсягом до трьох черг одночасно. Також діють графіки обмеження потужності для промисловості та бізнесу", – йдеться у повідомленні.

Водночас росіяни продовжують завдавати ударів по об’єктах енергетичної інфраструктури.

На ранок 23 жовтня знеструмлені споживачі є на Харківщині та Чернігівщині. Енергетики роблять усе можливе, щоб відновити роботу пошкодженого обладнання.

Споживання електроенергії залишається високим. Станом на 6:00 23 жовтня воно було на тому ж рівні, що і у попередній день.

"Укренерго" просить українців ощадливо користуватися електроенергією та максимально обмежити використання потужних приладів до 23:00.

Нагадаємо, фахівці попереджають, що цьогорічна зима може стати однією з найскладніших через цілеспрямовані удари росіян по енергетичній інфраструктурі України. Найімовірніший сценарій передбачає графік "4 на 2": чотири години без світла, дві – зі світлом.