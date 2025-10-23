Армия РФ убила пожарного в Харьковской области: еще пятеро коллег в больнице
Ночью 23 октября российские войска повторно нанесли удар по Купянскому району Харьковской области, в результате чего погиб один спасатель и еще пятеро пострадали
Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС, передает RegioNews.
Отмечается, что трагедия произошла во время тушения пожара, вызванного ударом вражеского дрона в селе Зеленый Гай Великобурлуцкой общины.
Российские террористы повторно обстреляли место, где работали спасатели. В результате атаки погиб командир отделения 43 ГПРЧ Юрий Чистиков, еще пятеро его коллег получили ранения.
Погибший главный мастер-сержант службы гражданской защиты Юрий Чистиков, 1975 года рождения. У него осталась дочь.
В ГСЧС выразили искренние соболезнования семье погибшего. Собратья вспоминают Чистикова как отважного и самопожертвованного спасателя, для которого спасение других всегда было важнее собственной жизни.
Напомним, в ночь на 23 октября российские войска атаковали ударными беспилотниками железнодорожную станцию в Сумской общине. В результате удара пострадали двое работников железной дороги.