Армия РФ убила пожарного в Харьковской области: еще пятеро коллег в больнице

Фото: ГСЧС Харьковщины

Ночью 23 октября российские войска повторно нанесли удар по Купянскому району Харьковской области, в результате чего погиб один спасатель и еще пятеро пострадали

Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС, передает RegioNews.

Отмечается, что трагедия произошла во время тушения пожара, вызванного ударом вражеского дрона в селе Зеленый Гай Великобурлуцкой общины.

Российские террористы повторно обстреляли место, где работали спасатели. В результате атаки погиб командир отделения 43 ГПРЧ Юрий Чистиков, еще пятеро его коллег получили ранения.

Погибший главный мастер-сержант службы гражданской защиты Юрий Чистиков, 1975 года рождения. У него осталась дочь.

В ГСЧС выразили искренние соболезнования семье погибшего. Собратья вспоминают Чистикова как отважного и самопожертвованного спасателя, для которого спасение других всегда было важнее собственной жизни.

Напомним, в ночь на 23 октября российские войска атаковали ударными беспилотниками железнодорожную станцию в Сумской общине. В результате удара пострадали двое работников железной дороги.