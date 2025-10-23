09:26  23 октября
В Киеве вражеский "шахед" застрял в балконе многоэтажки
08:24  23 октября
Во Львовской области будут судить мужчину за дерзкое ограбление АЗС
00:30  23 октября
Вызвали скорую: певица Lida Lee попала в жесткое ДТП на съемках
23 октября 2025, 08:29

Армия РФ убила пожарного в Харьковской области: еще пятеро коллег в больнице

23 октября 2025, 08:29
Читайте також українською мовою
Фото: ГСЧС Харьковщины
Читайте також
українською мовою

Ночью 23 октября российские войска повторно нанесли удар по Купянскому району Харьковской области, в результате чего погиб один спасатель и еще пятеро пострадали

Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС, передает RegioNews.

Отмечается, что трагедия произошла во время тушения пожара, вызванного ударом вражеского дрона в селе Зеленый Гай Великобурлуцкой общины.

Российские террористы повторно обстреляли место, где работали спасатели. В результате атаки погиб командир отделения 43 ГПРЧ Юрий Чистиков, еще пятеро его коллег получили ранения.

Погибший главный мастер-сержант службы гражданской защиты Юрий Чистиков, 1975 года рождения. У него осталась дочь.

В ГСЧС выразили искренние соболезнования семье погибшего. Собратья вспоминают Чистикова как отважного и самопожертвованного спасателя, для которого спасение других всегда было важнее собственной жизни.

Напомним, в ночь на 23 октября российские войска атаковали ударными беспилотниками железнодорожную станцию в Сумской общине. В результате удара пострадали двое работников железной дороги.

16 октября 2025
Зима без отопления: как помочь украинцам пережить холода
Вероятность повторных российских массированных ударов по отечественной инфраструктуре остается высокой. В связи с этим эксперты в сфере ЖКХ советуют властям срочно начинать отрабатывать варианты масшт...
15 октября 2025
Труханова лишили гражданства: что ожидает Одессу дальше
Одессу ждет недолгая, но активная борьба в судах
09 октября 2025
"Томагавки" для Украины: как это изменит ход войны
Трамп хочет, чтобы Путин остановился сам, напуганный "Томагавками"
03 октября 2025
По городу бьют танками: как украинцы живут и работают вблизи фронта
Сегодня в зоне активных боевых действий находятся порядка 160 громад. Несмотря на постоянные обстрелы, во многих прифронтовых городах и селах жителям продолжают оказывать поддержку. Коммунальщики обес...
Зима без отопления: как помочь украинцам пережить холода
Труханова лишили гражданства: что ожидает Одессу дальше
