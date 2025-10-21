08:22  21 октября
Двойное убийство пенсионеров на Закарпатье: к делу причастны несовершеннолетние
08:29  21 октября
Ударил полтавчанина битой по голове: нападавшего взяли под стражу
01:55  21 октября
Для певицы Натальи Могилевской вызвали скорую: на артистку на съемках упал рояль
UA | RU
UA | RU
21 октября 2025, 10:35

Россия атаковала Украину почти сотней дронов и шестью ракетами

21 октября 2025, 10:35
Читайте також українською мовою
Фото: Генштаб ВСУ/Facebook
Читайте також
українською мовою

В ночь на 21 октября российская армия атаковала Украину дронами и ракетами с территории РФ и оккупированного Крыма

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.

В частности, противник применил:

  • 2 баллистические ракеты Искандер-М/KN-23 из Брянской области;
  • 4 зенитных управляемых ракеты С-300 из Курской области;
  • 98 ударных беспилотников типа Shahed, Гербера и других по направлениям Курск, Орел, Приморско-Ахтарск (РФ), Чауда и Гвардейское (ТОТ Крыма). Приблизительно 70 из них – "шахеды".

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, а также мобильные огневые группы Сил обороны.

По состоянию на 08:30 противовоздушная оборона сбила или подавила 58 вражеских БПЛА на севере, юге и востоке Украины.

Зафиксировано попадание ракет и 37 ударных БПЛА на 10 локациях, а обломки сбитых дронов упали еще на двух локациях.

Напомним, в ночь на 21 октября российские КАБы атаковали Харьков. Под удар попали два района. В результате ударов пострадали 11 человек – восемь женщин и трое мужчин – получили острую стрессовую реакцию.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
Украина Россия ПВО ВСУ российская армия ракеты дроны
Массовая атака дронов: частично обесточены Чернигов и север области
21 октября 2025, 08:54
В Днепропетровской области российские дроны повредили дома и автомобили
21 октября 2025, 08:43
Чернигов остался без воды после атаки российских дронов
21 октября 2025, 07:35
Все новости »
16 октября 2025
Зима без отопления: как помочь украинцам пережить холода
Вероятность повторных российских массированных ударов по отечественной инфраструктуре остается высокой. В связи с этим эксперты в сфере ЖКХ советуют властям срочно начинать отрабатывать варианты масшт...
15 октября 2025
Труханова лишили гражданства: что ожидает Одессу дальше
Одессу ждет недолгая, но активная борьба в судах
09 октября 2025
"Томагавки" для Украины: как это изменит ход войны
Трамп хочет, чтобы Путин остановился сам, напуганный "Томагавками"
03 октября 2025
По городу бьют танками: как украинцы живут и работают вблизи фронта
Сегодня в зоне активных боевых действий находятся порядка 160 громад. Несмотря на постоянные обстрелы, во многих прифронтовых городах и селах жителям продолжают оказывать поддержку. Коммунальщики обес...
В больнице умерла 69-летняя женщина, раненая во время атаки на Шахтерское
21 октября 2025, 10:55
Смертельное ДТП во Львовской области: нетрезвый водитель сбил пенсионера
21 октября 2025, 10:16
Харьков после авиаудара: возросло количество пострадавших
21 октября 2025, 09:58
ВСУ ликвидировали более тысячи окупантов и десятки единиц техники, – Генштаб
21 октября 2025, 09:26
В Кривом Роге пенсионер застрелился у себя дома
21 октября 2025, 09:11
Массовая атака дронов: частично обесточены Чернигов и север области
21 октября 2025, 08:54
В Днепропетровской области российские дроны повредили дома и автомобили
21 октября 2025, 08:43
Ударил полтавчанина битой по голове: нападавшего взяли под стражу
21 октября 2025, 08:29
Двойное убийство пенсионеров на Закарпатье: к делу причастны несовершеннолетние
21 октября 2025, 08:22
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
Зима без отопления: как помочь украинцам пережить холода
Труханова лишили гражданства: что ожидает Одессу дальше
Все публикации »
Владимир Фесенко
Вадим Денисенко
Остап Дроздов
Все блоги »