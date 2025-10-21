Россия атаковала Украину почти сотней дронов и шестью ракетами

Фото: Генштаб ВСУ/Facebook

В ночь на 21 октября российская армия атаковала Украину дронами и ракетами с территории РФ и оккупированного Крыма

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.

В частности, противник применил:

2 баллистические ракеты Искандер-М/KN-23 из Брянской области;

4 зенитных управляемых ракеты С-300 из Курской области;

98 ударных беспилотников типа Shahed, Гербера и других по направлениям Курск, Орел, Приморско-Ахтарск (РФ), Чауда и Гвардейское (ТОТ Крыма). Приблизительно 70 из них – "шахеды".

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, а также мобильные огневые группы Сил обороны.

По состоянию на 08:30 противовоздушная оборона сбила или подавила 58 вражеских БПЛА на севере, юге и востоке Украины.

Зафиксировано попадание ракет и 37 ударных БПЛА на 10 локациях, а обломки сбитых дронов упали еще на двух локациях.

Напомним, в ночь на 21 октября российские КАБы атаковали Харьков. Под удар попали два района. В результате ударов пострадали 11 человек – восемь женщин и трое мужчин – получили острую стрессовую реакцию.