Россия атаковала Украину почти сотней дронов и шестью ракетами
В ночь на 21 октября российская армия атаковала Украину дронами и ракетами с территории РФ и оккупированного Крыма
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.
В частности, противник применил:
- 2 баллистические ракеты Искандер-М/KN-23 из Брянской области;
- 4 зенитных управляемых ракеты С-300 из Курской области;
- 98 ударных беспилотников типа Shahed, Гербера и других по направлениям Курск, Орел, Приморско-Ахтарск (РФ), Чауда и Гвардейское (ТОТ Крыма). Приблизительно 70 из них – "шахеды".
Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, а также мобильные огневые группы Сил обороны.
По состоянию на 08:30 противовоздушная оборона сбила или подавила 58 вражеских БПЛА на севере, юге и востоке Украины.
Зафиксировано попадание ракет и 37 ударных БПЛА на 10 локациях, а обломки сбитых дронов упали еще на двух локациях.
Напомним, в ночь на 21 октября российские КАБы атаковали Харьков. Под удар попали два района. В результате ударов пострадали 11 человек – восемь женщин и трое мужчин – получили острую стрессовую реакцию.