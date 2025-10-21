Росія атакувала Україну майже сотнею дронів та шістьма ракетами

Фото: Генштаб ЗСУ/Facebook

У ніч на 21 жовтня російська армія атакувала Україну дронами та ракетами з території РФ і окупованого Криму

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

Зокрема, противник застосував:

2 балістичні ракети Іскандер-М/KN-23 із Брянської області;

4 зенітні керовані ракети С-300 із Курської області;

98 ударних безпілотників типу Shahed, Гербера та інших, з напрямків Курськ, Орел, Приморсько-Ахтарськ (РФ), Чауда та Гвардійське (ТОТ Криму). Приблизно 70 із них – "шахеди".

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, а також мобільні вогневі групи Сил оборони.

Станом на 08:30 протиповітряна оборона збила або подавила 58 ворожих БпЛА на півночі, півдні та сході України.

Зафіксовано влучання ракет і 37 ударних БпЛА на 10 локаціях, а уламки збитих дронів впали ще на двох локаціях.

Нагадаємо, в ніч на 21 жовтня російські КАБи атакували Харків. Під удар потрапили два райони. Внаслідок ударів постраждали 11 людей – восьмеро жінок і троє чоловіків – отримали гостру стресову реакцію.