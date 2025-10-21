11:45  21 жовтня
Хотіли відносити СРСР: у Києві викрили неокомуністичну організацію
08:22  21 жовтня
Подвійне вбивство пенсіонерів на Закарпатті: до справи причетні неповнолітні
08:29  21 жовтня
Вдарив полтавця битою по голові: нападника взяли під варту
21 жовтня 2025, 10:35

Росія атакувала Україну майже сотнею дронів та шістьма ракетами

21 жовтня 2025, 10:35
Фото: Генштаб ЗСУ/Facebook
У ніч на 21 жовтня російська армія атакувала Україну дронами та ракетами з території РФ і окупованого Криму

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

Зокрема, противник застосував:

  • 2 балістичні ракети Іскандер-М/KN-23 із Брянської області;
  • 4 зенітні керовані ракети С-300 із Курської області;
  • 98 ударних безпілотників типу Shahed, Гербера та інших, з напрямків Курськ, Орел, Приморсько-Ахтарськ (РФ), Чауда та Гвардійське (ТОТ Криму). Приблизно 70 із них – "шахеди".

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, а також мобільні вогневі групи Сил оборони.

Станом на 08:30 протиповітряна оборона збила або подавила 58 ворожих БпЛА на півночі, півдні та сході України.

Зафіксовано влучання ракет і 37 ударних БпЛА на 10 локаціях, а уламки збитих дронів впали ще на двох локаціях.

Нагадаємо, в ніч на 21 жовтня російські КАБи атакували Харків. Під удар потрапили два райони. Внаслідок ударів постраждали 11 людей – восьмеро жінок і троє чоловіків – отримали гостру стресову реакцію.

На Харківщині працюватиме "гаряча лінія" на тему "Підприємництво та податкова система"
21 жовтня 2025, 13:48
Підробив повістку – отримав умовний термін: вирок суду у Полтаві
21 жовтня 2025, 13:38
ДБР прийшло з обшуками до ексглави "Укренерго"
21 жовтня 2025, 13:19
У Києві п'яний експрокурор збив жінку на смерть: справу передано до суду
21 жовтня 2025, 13:06
У ДБР прокоментували розслідування стосовно ексначальника Одеського обласного ТЦК
21 жовтня 2025, 12:44
П'ять потерпілих і роки домагань: ексдиректору "Молодого театру" повідомили про підозру
21 жовтня 2025, 12:32
На Буковині прикордонники затримали українця, який за 8000 доларів намагався утекти до Молдови
21 жовтня 2025, 12:25
На Тернопільщині керівник коледжу організував корупційну схему на чоловіках призовного віку
21 жовтня 2025, 11:59
Хотіли відносити СРСР: у Києві викрили неокомуністичну організацію
21 жовтня 2025, 11:45
Україна готова зупинити бойові дії за нинішньою лінією фронту: заява Зеленського та лідерів Європи
21 жовтня 2025, 11:44
