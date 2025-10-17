16:42  17 октября
Украинцам советуют одеваться теплее: какой будет погода на выходные
16:13  17 октября
Переименование сквера в Чернигове в честь Трампа сочли незаконным
21:31  17 октября
В Киевской области 67-летний водитель сбил 14-летнего парня: ребенок погиб на месте
17 октября 2025, 23:30

Что будет с ценами на продукты в Украине из-за ударов РФ по энергетике

17 октября 2025, 23:30
Читайте також українською мовою
Иллюстративное фото
Читайте також
українською мовою

Осенью россияне возобновили интенсивность ударов по энергетическим объектам Украины. Эксперт объяснил, как это может повлиять на стоимость продуктов

Об этом сообщает 24 канал, передает RegioNews.

Аналитик аграрного клуба Максим Гопка рассказал, что российские обстрелы могут влиять на себестоимость тех видов продукции, где вовлечено больше технологических процессов в производстве конечного продукта.

"То есть товары переработки и долгосрочного хранения будут иметь дело с наибольшими вызовами, которые будут отражаться на цене. Сюда входят молочные, мясные, продукты", - говорит эксперт.

Он также добавил, что это может касаться овощей и фруктов. Ведь такая продукция нуждается в постоянном охлаждении.

Напомним, ранее эксперты рассказывали, что в этом году Украина потеряла около 50% урожая ягод. В частности причиной стали заморозки и другие погодные риски.

цены овощи продукты
