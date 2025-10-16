В Украине ощутимо подорожали лимоны: какие цены в супермаркетах
За последний месяц в Украине увеличилась стоимость лимонов. При этом раньше фрукт подешевел
Об этом сообщает 24 канал, передает RegioNews.
С мая по сентябрь 2025 цены на лимоны падали. При этом сейчас началось удорожание. К примеру, в сентябре средняя стоимость лимонов составляла около 100 гривен. В настоящее время средняя цена составляет 107,18 гривны.
В украинских супермаркетах килограмм лимонов стоит в среднем:
Metro 99,90 гривны за килограмм;
Novus 99,00 гривны за килограмм;
Auchan 99,90 гривны за килограмм;
Megamarket 129,90 гривны за килограмм;
АТБ 99,79 гривны за килограмм;
Сильпо 104,40 гривны за килограмм;
Varus 99,90 грн за килограмм.
Напомним, по статистике на август 2025 года в Украине цены выросли на 13,2%. При этом в прошлом месяце годовая инфляция составила 14,1%.