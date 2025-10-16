12:39  16 октября
16 октября 2025, 23:30

В Украине ощутимо подорожали лимоны: какие цены в супермаркетах

16 октября 2025, 23:30
Иллюстративное фото
За последний месяц в Украине увеличилась стоимость лимонов. При этом раньше фрукт подешевел

Об этом сообщает 24 канал, передает RegioNews.

С мая по сентябрь 2025 цены на лимоны падали. При этом сейчас началось удорожание. К примеру, в сентябре средняя стоимость лимонов составляла около 100 гривен. В настоящее время средняя цена составляет 107,18 гривны.

В украинских супермаркетах килограмм лимонов стоит в среднем:

  • Metro 99,90 гривны за килограмм;

  • Novus 99,00 гривны за килограмм;

  • Auchan 99,90 гривны за килограмм;

  • Megamarket 129,90 гривны за килограмм;

  • АТБ 99,79 гривны за килограмм;

  • Сильпо 104,40 гривны за килограмм;

  • Varus 99,90 грн за килограмм.

Напомним, по статистике на август 2025 года в Украине цены выросли на 13,2%. При этом в прошлом месяце годовая инфляция составила 14,1%.

16 октября 2025
Зима без отопления: как помочь украинцам пережить холода
Вероятность повторных российских массированных ударов по отечественной инфраструктуре остается высокой. В связи с этим эксперты в сфере ЖКХ советуют властям срочно начинать отрабатывать варианты масшт...
15 октября 2025
Труханова лишили гражданства: что ожидает Одессу дальше
Одессу ждет недолгая, но активная борьба в судах
09 октября 2025
"Томагавки" для Украины: как это изменит ход войны
Трамп хочет, чтобы Путин остановился сам, напуганный "Томагавками"
03 октября 2025
По городу бьют танками: как украинцы живут и работают вблизи фронта
Сегодня в зоне активных боевых действий находятся порядка 160 громад. Несмотря на постоянные обстрелы, во многих прифронтовых городах и селах жителям продолжают оказывать поддержку. Коммунальщики обес...
