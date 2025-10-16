Иллюстративное фото

В Польше фермеры требуют от правительства помощи из-за сложной ситуации с картофелем. Цены безумно падают. При этом в Украине диапазон цен остается на уровне

Об этом сообщает 24 канал, передает RegioNews.

В Польше цены на картофель упали до исторического минимума. Это произошло из-за того, что производство картофеля этого года выросло на 15% по сравнению с прошлым годом и превысило 6,8 млн тонн. При этом переизбыток урожая привел к стремительному падению закупочных цен.

Например, в Лодзьком воеводстве за килограмм в группе платят всего 25 денег, а иногда даже 5 денег. Это около 0,5 грн. При этом в магазинах картофель стоит 2 злотых за килограмм: это 22,86 гривны.

При этом в Украине килограмм картофеля стоит так:

Metro 13,80 гривны за килограмм;

Auchan 14,99 гривны за килограмм;

Megamarket 24,90 гривны за килограмм;

АТБ 16,80 гривны за килограмм;

Сильпо 16,80 гривны за килограмм.

Напомним, ранее сообщалось, что в Украине яйца за последний год подорожали на 53,6%. То есть с 35,3 до 54,2 гривны за десяток. Таким образом, сейчас в среднем в украинских магазинах стоимость лотка яиц колеблется от 59,90 до 78,20 гривны.