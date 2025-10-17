Ілюстративне фото

Восени росіяни відновили інтенсивність ударів по енергетичних об'єктах України. Експерт пояснив, як це може вплинути на вартість продуктів

Про це повідомляє 24 канал, передає RegioNews.

Аналітик аграрного клубу Максим Гопка розповів, що російські обстріли можуть впливати на собівартість тих видів продукції, де залучене найбільше технологічних процесів у виробництві кінцевого продукту.

"Тобто товари переробки та довгострокового зберігання матимуть справу із найбільшими викликами, що відображатиметься на ціні. Сюди входять молочні, м'ясні, продукти", - каже експерт.

Він також додав, що це може стосуватися овочів та фруктів. Адже така продукція потребує постійного охолодження.

Нагадаємо, раніше експерти розповідали, що цьогоріч Україна втратила близько 50% врожаю ягід. Зокрема, причиною стали заморозки та інші погодні ризики.