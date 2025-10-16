12:39  16 жовтня
В Одеській області листоноша привласнювала пенсії людей
09:30  16 жовтня
У Дніпрі чоловік вдарив колишню дружину та побив свого батька до смерті
08:23  16 жовтня
На Рівненщині чоловік напав на водія та намагався викрасти авто
16 жовтня 2025, 12:55

Масована атака РФ на енергосистему: ППО збила понад 280 цілей

16 жовтня 2025, 12:55
Читайте также на русском языке
Фото: Генштаб ЗСУ/Facebook
Читайте также
на русском языке

У ніч на 16 жовтня (з 20:00 15 жовтня) Росія завдала масованого комбінованого удару по об'єктах енергетичної інфраструктури України, використавши ракетну та дронову зброю

Про це передає RegioNews із посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

Зазначається, що українські військові зафіксували та відстежували 357 повітряних засобів нападу, серед яких 37 ракет (28 з них балістичні) і 320 ударних безпілотників різних моделей.

Відбиття атаки здійснювали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи.

Станом на 10:00 збито або подавлено 288 повітряних цілей, 5 керованих авіаційних ракет Х-59.

Крім того, 18 ракет локаційно втрачені, дані уточнюються.

Зафіксовано влучання 14 ракет і 37 дронів по 14 об’єктах, а також падіння уламків у двох локаціях.

Основний напрямок удару Полтавська та Харківська області.

Нагадаємо, вранці 16 жовтня по всій території України двічі оголошували масштабну повітряну тривогу. Причиною став зліт у Росії винищувача МіГ-31К – носія гіперзвукових ракет "Кинджал". Повідомлялося про вибухи у Харкові, Кропивницькому, Ізюмі та Полтаві.

Україна Росія БПЛА ракета ЗСУ російська армія ППО
16 жовтня 2025
Зима без опалення: як допомогти українцям пережити холод
Імовірність повторних російських масованих ударів по вітчизняній інфраструктурі залишається високою. У зв'язку з цим експерти в сфері ЖКГ радять владі терміново починати відпрацьовувати варіанти масшт...
15 жовтня 2025
Труханова позбавили громадянства: що чекатиме на Одесу далі
На Одесу чекає недовга, але активна боротьба в судах
09 жовтня 2025
"Томагавки" для України: як це змінить хід війни
Трамп хоче, щоб Путін зупинився сам, наляканий "Томагавками"
03 жовтня 2025
По місту б'ють із танків: як українці живуть і працюють неподалік фронту
Сьогодні в зоні активних бойових дій перебувають близько 160 громад. Попри постійні обстріли, у багатьох прифронтових містах і селах жителям продовжують надавати підтримку. Комунальники забезпечують н...
