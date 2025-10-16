Масована атака РФ на енергосистему: ППО збила понад 280 цілей

Фото: Генштаб ЗСУ/Facebook

У ніч на 16 жовтня (з 20:00 15 жовтня) Росія завдала масованого комбінованого удару по об'єктах енергетичної інфраструктури України, використавши ракетну та дронову зброю

Про це передає RegioNews із посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

Зазначається, що українські військові зафіксували та відстежували 357 повітряних засобів нападу, серед яких 37 ракет (28 з них балістичні) і 320 ударних безпілотників різних моделей.

Відбиття атаки здійснювали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи.

Станом на 10:00 збито або подавлено 288 повітряних цілей, 5 керованих авіаційних ракет Х-59.

Крім того, 18 ракет локаційно втрачені, дані уточнюються.

Зафіксовано влучання 14 ракет і 37 дронів по 14 об’єктах, а також падіння уламків у двох локаціях.

Основний напрямок удару – Полтавська та Харківська області.

Нагадаємо, вранці 16 жовтня по всій території України двічі оголошували масштабну повітряну тривогу. Причиною став зліт у Росії винищувача МіГ-31К – носія гіперзвукових ракет "Кинджал". Повідомлялося про вибухи у Харкові, Кропивницькому, Ізюмі та Полтаві.