Масштабная атака РФ: взрывы прогремели в нескольких городах

Иллюстративное фотоФото: nta.ua

Утром 16 октября на всей территории Украины дважды объявляли масштабную воздушную тревогу. Причиной стал взлет в России истребителя МиГ-31К – носителя гиперзвуковых ракет "Кинжал"

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.

Отмечается, что первая тревога раздалась около 05:21. Во время нее взрывы слышали в Харькове, Кропивницком, Изюме и Полтаве.

Также фиксировали движение скоростных целей в направлении Павлограда и Днепра.

В 06:21 Воздушные силы снова сообщили о взлете МиГ-31К, после чего в Украине вторично за утро объявили воздушную тревогу. Сейчас объявлен отбой.

Напомним, накануне вечером в Нежине вражеские беспилотники ударили по пивзаводу и депо "Новой почты". Зафиксировано не менее шести попаданий. В регионе ввели графики отключения электроэнергии.