01:30  16 октября
Музыкант Андрей Хливлюк рассказал, где он служит на самом деле
18:11  15 октября
Российский паспорт мэра Одессы Труханова: появились новые детали дела
17:55  15 октября
В Украине идет потепление до +15 градусов
UA | RU
UA | RU
16 октября 2025, 06:49

Масштабная атака РФ: взрывы прогремели в нескольких городах

16 октября 2025, 06:49
Читайте також українською мовою
Иллюстративное фотоФото: nta.ua
Читайте також
українською мовою

Утром 16 октября на всей территории Украины дважды объявляли масштабную воздушную тревогу. Причиной стал взлет в России истребителя МиГ-31К – носителя гиперзвуковых ракет "Кинжал"

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.

Отмечается, что первая тревога раздалась около 05:21. Во время нее взрывы слышали в Харькове, Кропивницком, Изюме и Полтаве.

Также фиксировали движение скоростных целей в направлении Павлограда и Днепра.

В 06:21 Воздушные силы снова сообщили о взлете МиГ-31К, после чего в Украине вторично за утро объявили воздушную тревогу. Сейчас объявлен отбой.

Напомним, накануне вечером в Нежине вражеские беспилотники ударили по пивзаводу и депо "Новой почты". Зафиксировано не менее шести попаданий. В регионе ввели графики отключения электроэнергии.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
Украина РФ война воздушная тревога взрывы украинские города
Россияне замучили в плену мэра города в Запорожской области
15 октября 2025, 15:23
В Херсоне дрон сбросил взрывчатку возле троллейбуса: пассажиры не пострадали
15 октября 2025, 10:38
Все новости »
15 октября 2025
Труханова лишили гражданства: что ожидает Одессу дальше
Одессу ждет недолгая, но активная борьба в судах
09 октября 2025
"Томагавки" для Украины: как это изменит ход войны
Трамп хочет, чтобы Путин остановился сам, напуганный "Томагавками"
03 октября 2025
По городу бьют танками: как украинцы живут и работают вблизи фронта
Сегодня в зоне активных боевых действий находятся порядка 160 громад. Несмотря на постоянные обстрелы, во многих прифронтовых городах и селах жителям продолжают оказывать поддержку. Коммунальщики обес...
01 октября 2025
Эскалация войны или перемирие: чем обернется для России смена риторики Трампа
Дадут Украине "Томагавки" или нет, испугает это Путина или нет, пойдет ли он на мобилизацию или нет…
Третья штурмовая бригада отреагировала на якобы задержание своих бойцов в Тернопольской области
16 октября 2025, 07:28
В Нежине после удара дронов горела многоэтажка: есть раненые
16 октября 2025, 07:09
Ветеран Валерий Маркус показал кадр со своей свадьбы
16 октября 2025, 01:50
Музыкант Андрей Хливлюк рассказал, где он служит на самом деле
16 октября 2025, 01:30
Ветеран Александр Терен рассказал, что не так с проектом Холостяк
16 октября 2025, 00:50
Мошенники обворовали известную украинскую блогершу более чем на 6 миллионов
16 октября 2025, 00:30
В Украине падает урожай яблок: почему так произошло
15 октября 2025, 23:35
Известный украинский эксфутболист возглавил комитет ФИФА
15 октября 2025, 23:14
В Украине ощутимо подорожали яйца: какие сейчас цены в супермаркетах
15 октября 2025, 23:00
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
Труханова лишили гражданства: что ожидает Одессу дальше
"Томагавки" для Украины: как это изменит ход войны
Все публикации »
Алексей Гончаренко
Вадим Денисенко
Остап Дроздов
Все блоги »