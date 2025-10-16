В Сумской области пограничники уничтожили 16 российских беспилотников
Украинские пограничники снова уничтожили более полутора десятков российских дронов
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГПСУ.
Как отмечается, за прошедшие сутки бойцы 5 пограничного отряда в Сумской области в общей сложности уничтожили 16 вражеских ударных беспилотников: 1 "шахед", 2 "италмас", 1 "молния" и 12 FPV-дронов, из которых 1 был управляемый с помощью оптоволокна.
Кроме того, в Сумской области бойцы бригады "Стальная граница" уничтожили модернизированный аналог иранского "shahed-238" – реактивный БпЛА "герань-3".
Напомним, с начала октября в Сумской области в результате российских атак погибли пятеро мирных жителей, еще почти полсотни человек получили ранения. Среди них – дети.
