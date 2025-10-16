В Украине появился военный омбудсман: им стала Ольга Кобылинская

Фото: из личного архива

Об этом сообщает RegioNews.

Новый военный омбудсман будет отвечать за защиту прав военнослужащих и контроль за соблюдением их законных интересов в Вооруженных силах Украины и других военных формированиях.

Указ вступает в силу с дня подписания.

Кто такая Ольга Кобылинская

Ольга Кобылинская (Решетилова) – украинская правозащитница, которая с декабря 2023 года занимает должность Уполномоченного президента Украины по защите прав военных. Она является основательницей и руководительницей общественной организации "Юридическая сотня", оказывающей безвозмездную правовую помощь участникам боевых действий, ветеранам и их семьям.

Кобылинская активно работает над усовершенствованием законодательства в сфере прав военнослужащих, в частности в вопросах медицинских и социальных гарантий, а также способствует развитию института военного омбудсмена в Украине.

Ольга Кобылинская является активным участником общественных инициатив, направленных на поддержку прав человека и развитие демократических институтов в Украине.

Напомним, 17 сентября Верховная Рада одобрила законопроект №13266, предусматривающий создание должности военного омбудсмена. Документ получил поддержку 283 народных депутатов.

Как известно, с января 2022 по сентябрь 2025 украинскими правоохранителями было открыто почти 290 тысяч уголовных производств. Из них 235 646 касались самовольного ухода из части, а 53 954 – дезертирства.

