12:42  17 сентября
В Одессе мужчина ранил ножом работника ТЦК и скрылся
12:24  17 сентября
На Полтавщине пригородный поезд сбил женщину
11:35  17 сентября
В Киевской области спасли мужчину, который упал в 15-метровый колодец
17 сентября 2025, 12:57

Верховная Рада приняла закон о военном омбудсмане: что известно

17 сентября 2025, 12:57
Читайте також українською мовою
Иллюстративное фото: из открытых источников
Читайте також
українською мовою

Сегодня, 17 сентября, Верховная Рада одобрила законопроект №13266, предусматривающий создание должности военного омбудсмана. Документ получил поддержку 283 народных депутатов

Об этом сообщает RegioNews.

Согласно новому закону, военный омбудсман будет контролировать соблюдение прав военнослужащих и правоохранителей в период боевых действий. В его обязанности будет входить:

  • рассмотрение жалоб,
  • проведение проверок,
  • разработка рекомендаций,
  • подготовка ежегодных отчетов Президенту Украины.

Срок пребывания в должности омбудсмана составит пять лет. Его назначает глава страны.

Министр обороны Украины Денис Шмигаль, комментируя принятие закона, назвал это шагом к справедливости, к усилению нашей армии, к лучшей обороноспособности государства.

"Создаем новый сильный институт для защиты прав украинских военнослужащих. Это еще один шаг в реализации нашего общего ключевого приоритета – обеспечение всех потребностей украинского воина", – отметил Шмигаль.

Он уточнил, что военный омбудсман осуществляет демократический гражданский контроль безопасности и обороны.

Как известно, 8 мая 2025 года Зеленский подал в Верховную Раду законопроект о введении в должность военного омбудсмена, чтобы обеспечить защиту прав и свобод украинских военных.

Напомним, в Украине работает официальная почта для обращений по защите прав военных.

ВР закон защита голосование должность права депутаты жалоба военный омбудсмен
