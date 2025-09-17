Верховная Рада приняла закон о военном омбудсмане: что известно

Иллюстративное фото: из открытых источников

Об этом сообщает RegioNews.

Согласно новому закону, военный омбудсман будет контролировать соблюдение прав военнослужащих и правоохранителей в период боевых действий. В его обязанности будет входить:

рассмотрение жалоб,

проведение проверок,

разработка рекомендаций,

подготовка ежегодных отчетов Президенту Украины.

Срок пребывания в должности омбудсмана составит пять лет. Его назначает глава страны.

Министр обороны Украины Денис Шмигаль, комментируя принятие закона, назвал это шагом к справедливости, к усилению нашей армии, к лучшей обороноспособности государства.

"Создаем новый сильный институт для защиты прав украинских военнослужащих. Это еще один шаг в реализации нашего общего ключевого приоритета – обеспечение всех потребностей украинского воина", – отметил Шмигаль.

Он уточнил, что военный омбудсман осуществляет демократический гражданский контроль безопасности и обороны.

Как известно, 8 мая 2025 года Зеленский подал в Верховную Раду законопроект о введении в должность военного омбудсмена, чтобы обеспечить защиту прав и свобод украинских военных.

Напомним, в Украине работает официальная почта для обращений по защите прав военных.