08:23  16 октября
В Ровенской области мужчина напал на водителя и пытался угнать авто
01:30  16 октября
Музыкант Андрей Хливлюк рассказал, где он служит на самом деле
18:11  15 октября
Российский паспорт мэра Одессы Труханова: появились новые детали дела
UA | RU
UA | RU
16 октября 2025, 07:28

Третья штурмовая бригада отреагировала на якобы задержание своих бойцов в Тернопольской области

16 октября 2025, 07:28
Читайте також українською мовою
Фото: Национальная полиция
Читайте також
українською мовою

Третья штурмовая бригада Вооруженных сил Украины прокомментировала информацию о предположениях о ее причастности к похищению и избиению людей в Тернопольской области

Об этом говорится на официальной странице бригады в социальных сетях, передает RegioNews.

В заявлении подразделение заверяет в своей готовности сотрудничать с правоохранительными органами и ожидает беспристрастного расследования.

В бригаде отметили, что Третья штурмовая имеет один из самых низких уровней преступности среди военных подразделений.

Также отмечается осуждение любых проявлений насилия в отношении гражданского населения: "Бригада осуждает насилие против гражданских лиц и будет способствовать привлечению к ответственности каждого совершившего противоправные действия".

Напомним, правоохранители заявили, что военные на территории Тернопольской области незаконно лишали свободы людей, применяли к ним физическое насилие, пытали, требовали деньги и отбирали имущество. Следователи объявили семи фигурантам подозрения.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
преступление военные полиция Тернопольская область комментарии Третья штурмовая бригада
На Львовщине разоблачили подростка, который воровал деньги с чужих банковских карт
15 октября 2025, 20:55
Священник из Тернопольской области разработал мобильное приложение для покаяния
15 октября 2025, 19:29
Издевался над женой и угрожал: в Харькове домашнего тирана
15 октября 2025, 15:35
Все новости »
15 октября 2025
Труханова лишили гражданства: что ожидает Одессу дальше
Одессу ждет недолгая, но активная борьба в судах
09 октября 2025
"Томагавки" для Украины: как это изменит ход войны
Трамп хочет, чтобы Путин остановился сам, напуганный "Томагавками"
03 октября 2025
По городу бьют танками: как украинцы живут и работают вблизи фронта
Сегодня в зоне активных боевых действий находятся порядка 160 громад. Несмотря на постоянные обстрелы, во многих прифронтовых городах и селах жителям продолжают оказывать поддержку. Коммунальщики обес...
01 октября 2025
Эскалация войны или перемирие: чем обернется для России смена риторики Трампа
Дадут Украине "Томагавки" или нет, испугает это Путина или нет, пойдет ли он на мобилизацию или нет…
Россияне ударили дронами и ракетами по газовым объектам Полтавщины
16 октября 2025, 09:38
В Днепре мужчина ударил бывшую жену и избил своего отца до смерти
16 октября 2025, 09:30
В Киеве суд вынес приговор мошеннику, обманувшему пенсионерку на 187 тыс. грн
16 октября 2025, 09:11
Россияне атаковали предприятие в Чернигове
16 октября 2025, 08:58
О Труханове и будущем уровне сепаратизма в Одессе
16 октября 2025, 08:50
ВСУ ликвидировали за сутки более 1000 российских окупантов, – Генштаб
16 октября 2025, 08:37
В Ровенской области мужчина напал на водителя и пытался угнать авто
16 октября 2025, 08:23
Война на Харьковщине: известно, сколько людей до сих пор живут в Волчанске
16 октября 2025, 08:08
Печерский суд продолжил досудебное расследование по делу Магамедрасуловых
16 октября 2025, 07:46
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
Труханова лишили гражданства: что ожидает Одессу дальше
"Томагавки" для Украины: как это изменит ход войны
Все публикации »
Вадим Денисенко
Ирина Геращенко
Владимир Фесенко
Все блоги »