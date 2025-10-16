Третья штурмовая бригада отреагировала на якобы задержание своих бойцов в Тернопольской области
Третья штурмовая бригада Вооруженных сил Украины прокомментировала информацию о предположениях о ее причастности к похищению и избиению людей в Тернопольской области
Об этом говорится на официальной странице бригады в социальных сетях, передает RegioNews.
В заявлении подразделение заверяет в своей готовности сотрудничать с правоохранительными органами и ожидает беспристрастного расследования.
В бригаде отметили, что Третья штурмовая имеет один из самых низких уровней преступности среди военных подразделений.
Также отмечается осуждение любых проявлений насилия в отношении гражданского населения: "Бригада осуждает насилие против гражданских лиц и будет способствовать привлечению к ответственности каждого совершившего противоправные действия".
Напомним, правоохранители заявили, что военные на территории Тернопольской области незаконно лишали свободы людей, применяли к ним физическое насилие, пытали, требовали деньги и отбирали имущество. Следователи объявили семи фигурантам подозрения.