В Україні з'явився військовий омбудсман: ним стала Ольга Кобилинська
Президент Володимир Зеленський підписав указ про призначення Ольги Кобилинської на посаду військового омбудсмана
Про це інформує RegioNews.
Новий військовий омбудсман відповідатиме за захист прав військовослужбовців та контроль дотримання їхніх законних інтересів у Збройних силах України та інших військових формуваннях.
Указ набирає чинності з дня його підписання.
Хто така Ольга Кобилинська
Ольга Кобилинська (Решетилова) – українська правозахисниця, яка з грудня 2023 року обіймає посаду Уповноваженої президента України з питань захисту прав військових. Вона є засновницею та керівницею громадської організації "Юридична сотня", що надає безоплатну правову допомогу учасникам бойових дій, ветеранам та їхнім родинам.
Кобилинська активно працює над удосконаленням законодавства у сфері прав військовослужбовців, зокрема у питаннях медичних та соціальних гарантій, а також сприяє розвитку інституту військового омбудсмена в Україні.
Ольга Кобилинська є активною учасницею громадських ініціатив, спрямованих на підтримку прав людини та розвиток демократичних інститутів в Україні.
Нагадаємо, 17 вересня Верховна Рада схвалила законопроєкт №13266, який передбачає створення посади військового омбудсмена. Документ отримав підтримку 283 народних депутатів.
Як відомо, з січня 2022 року по вересень 2025 року українськими правоохоронцями було відкрито майже 290 тисяч кримінальних проваджень. З них 235 646 стосувалися самовільного залишення частини, а 53 954 – дезертирства.
