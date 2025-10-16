12:39  16 жовтня
В Одеській області листоноша привласнювала пенсії людей
09:30  16 жовтня
У Дніпрі чоловік вдарив колишню дружину та побив свого батька до смерті
08:23  16 жовтня
На Рівненщині чоловік напав на водія та намагався викрасти авто
UA | RU
UA | RU
16 жовтня 2025, 11:11

В Україні з'явився військовий омбудсман: ним стала Ольга Кобилинська

16 жовтня 2025, 11:11
Читайте также на русском языке
Фото: з особистого архіву
Читайте также
на русском языке

Президент Володимир Зеленський підписав указ про призначення Ольги Кобилинської на посаду військового омбудсмана

Про це інформує RegioNews.

Новий військовий омбудсман відповідатиме за захист прав військовослужбовців та контроль дотримання їхніх законних інтересів у Збройних силах України та інших військових формуваннях.

Указ набирає чинності з дня його підписання.

Хто така Ольга Кобилинська

Ольга Кобилинська (Решетилова) – українська правозахисниця, яка з грудня 2023 року обіймає посаду Уповноваженої президента України з питань захисту прав військових. Вона є засновницею та керівницею громадської організації "Юридична сотня", що надає безоплатну правову допомогу учасникам бойових дій, ветеранам та їхнім родинам.

Кобилинська активно працює над удосконаленням законодавства у сфері прав військовослужбовців, зокрема у питаннях медичних та соціальних гарантій, а також сприяє розвитку інституту військового омбудсмена в Україні.

Ольга Кобилинська є активною учасницею громадських ініціатив, спрямованих на підтримку прав людини та розвиток демократичних інститутів в Україні.

Нагадаємо, 17 вересня Верховна Рада схвалила законопроєкт №13266, який передбачає створення посади військового омбудсмена. Документ отримав підтримку 283 народних депутатів.

Як відомо, з січня 2022 року по вересень 2025 року українськими правоохоронцями було відкрито майже 290 тисяч кримінальних проваджень. З них 235 646 стосувалися самовільного залишення частини, а 53 954 – дезертирства.

Читайте також: Рада ухвалила закон про військового омбудсмена: чому самих військових це не влаштує

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
Україна військові права указ Зеленський Володимир выйськовий омбудсмен Ольга Кобилинська
Третя штурмова бригада відреагувала на нібито затримання своїх бійців на Тернопільщині
16 жовтня 2025, 07:28
Військові викрадали людей на Тернопільщині катували і відбирали майно
15 жовтня 2025, 21:32
Всі новини »
16 жовтня 2025
Зима без опалення: як допомогти українцям пережити холод
Імовірність повторних російських масованих ударів по вітчизняній інфраструктурі залишається високою. У зв'язку з цим експерти в сфері ЖКГ радять владі терміново починати відпрацьовувати варіанти масшт...
15 жовтня 2025
Труханова позбавили громадянства: що чекатиме на Одесу далі
На Одесу чекає недовга, але активна боротьба в судах
09 жовтня 2025
"Томагавки" для України: як це змінить хід війни
Трамп хоче, щоб Путін зупинився сам, наляканий "Томагавками"
03 жовтня 2025
По місту б'ють із танків: як українці живуть і працюють неподалік фронту
Сьогодні в зоні активних бойових дій перебувають близько 160 громад. Попри постійні обстріли, у багатьох прифронтових містах і селах жителям продовжують надавати підтримку. Комунальники забезпечують н...
Олена Шуляк про "єОселю": Держава дала змогу брати кредит без драконівських відсотків, що допомогло тисячам сімей купити своє житло
16 жовтня 2025, 13:33
Зеленський про нічні удари: РФ б'є по Україні "шахедами" з касетними боєприпасами
16 жовтня 2025, 13:29
На Дніпропетровщині чоловік коригував удари росіян по аеропорту
16 жовтня 2025, 13:15
Масована атака РФ на енергосистему: ППО збила понад 280 цілей
16 жовтня 2025, 12:55
Під Києвом шахраї продали будинок футболіста
16 жовтня 2025, 12:45
В Одеській області листоноша привласнювала пенсії людей
16 жовтня 2025, 12:39
На Сумщині прикордонники знищили 16 російських безпілотників
16 жовтня 2025, 12:31
Зима без опалення: як допомогти українцям пережити холод
16 жовтня 2025, 12:17
В Одесі намагались продати рідкісний артефакт часів Римської Імперії
16 жовтня 2025, 11:56
Одесу тимчасово очолив Коваль: що відомо про нового в.о. мера
16 жовтня 2025, 11:29
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Зима без опалення: як допомогти українцям пережити холод
Труханова позбавили громадянства: що чекатиме на Одесу далі
Всі публікації »
Вадим Денисенко
Ірина Геращенко
Володимир Фесенко
Всі блоги »