В Україні з'явився військовий омбудсман: ним стала Ольга Кобилинська

Новий військовий омбудсман відповідатиме за захист прав військовослужбовців та контроль дотримання їхніх законних інтересів у Збройних силах України та інших військових формуваннях.

Указ набирає чинності з дня його підписання.

Хто така Ольга Кобилинська

Ольга Кобилинська (Решетилова) – українська правозахисниця, яка з грудня 2023 року обіймає посаду Уповноваженої президента України з питань захисту прав військових. Вона є засновницею та керівницею громадської організації "Юридична сотня", що надає безоплатну правову допомогу учасникам бойових дій, ветеранам та їхнім родинам.

Кобилинська активно працює над удосконаленням законодавства у сфері прав військовослужбовців, зокрема у питаннях медичних та соціальних гарантій, а також сприяє розвитку інституту військового омбудсмена в Україні.

Ольга Кобилинська є активною учасницею громадських ініціатив, спрямованих на підтримку прав людини та розвиток демократичних інститутів в Україні.

Нагадаємо, 17 вересня Верховна Рада схвалила законопроєкт №13266, який передбачає створення посади військового омбудсмена. Документ отримав підтримку 283 народних депутатів.

Як відомо, з січня 2022 року по вересень 2025 року українськими правоохоронцями було відкрито майже 290 тисяч кримінальних проваджень. З них 235 646 стосувалися самовільного залишення частини, а 53 954 – дезертирства.

