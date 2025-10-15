Военные похищали людей в Тернопольской области пытали и отбирали имущество

фото: Национальная полиция

Злоумышленники вывозили пострадавших за пределы города, избивали их и требовали деньги или ценное имущество

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на сайт Национальной полиции Украины.

Правоохранители зафиксировали случаи особой жестокости. Один из действующих военнослужащих, находившийся на лечении, нападавшие перестрелили на улице, силой посадили в микроавтобус и вывезли в неизвестном направлении. Его избили, угрожали оружием и требовали 50 тысяч гривен за увольнение.

Другого жителя Тернополя, применяя слезоточивый газ, силой затолкали в микроавтобус и вывезли за город. Там его раздели, облили легковоспламеняющимся веществом и заставили бежать перед автомобилем. Впоследствии избили и удерживали в течение трех дней в бесчеловечных условиях.

Злоумышленников задержали. Семерым фигурантам объявлены подозрения.

Напомним, в августе на Тернопольщине задержали двух мужчин, совершивших вооруженное разбойное нападение на ветерана войны. Вооруженных нападавших задержали спецназовцы КОРДа и полицейские.