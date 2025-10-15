21:32  15 октября
Военные похищали людей в Тернопольской области пытали и отбирали имущество
18:11  15 октября
Российский паспорт мэра Одессы Труханова: появились новые детали дела
17:55  15 октября
В Украине идет потепление до +15 градусов
UA | RU
UA | RU
15 октября 2025, 21:32

Военные похищали людей в Тернопольской области пытали и отбирали имущество

15 октября 2025, 21:32
Читайте також українською мовою
фото: Национальная полиция
Читайте також
українською мовою

Злоумышленники вывозили пострадавших за пределы города, избивали их и требовали деньги или ценное имущество

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на сайт Национальной полиции Украины.

Правоохранители зафиксировали случаи особой жестокости. Один из действующих военнослужащих, находившийся на лечении, нападавшие перестрелили на улице, силой посадили в микроавтобус и вывезли в неизвестном направлении. Его избили, угрожали оружием и требовали 50 тысяч гривен за увольнение.

Другого жителя Тернополя, применяя слезоточивый газ, силой затолкали в микроавтобус и вывезли за город. Там его раздели, облили легковоспламеняющимся веществом и заставили бежать перед автомобилем. Впоследствии избили и удерживали в течение трех дней в бесчеловечных условиях.

Злоумышленников задержали. Семерым фигурантам объявлены подозрения.

Напомним, в августе на Тернопольщине задержали двух мужчин, совершивших вооруженное разбойное нападение на ветерана войны. Вооруженных нападавших задержали спецназовцы КОРДа и полицейские.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
военные полиция пытки Тернопольская область похищение людей
Священник из Тернопольской области разработал мобильное приложение для покаяния
15 октября 2025, 19:29
В Тернополе водитель Daewoo сбил 50-летнюю женщину
15 октября 2025, 13:04
В Тернопольском ТЦК рассказали, почему они начали ходить по клубам и ресторанам
14 октября 2025, 15:39
Все новости »
15 октября 2025
Труханова лишили гражданства: что ожидает Одессу дальше
Одессу ждет недолгая, но активная борьба в судах
09 октября 2025
"Томагавки" для Украины: как это изменит ход войны
Трамп хочет, чтобы Путин остановился сам, напуганный "Томагавками"
03 октября 2025
По городу бьют танками: как украинцы живут и работают вблизи фронта
Сегодня в зоне активных боевых действий находятся порядка 160 громад. Несмотря на постоянные обстрелы, во многих прифронтовых городах и селах жителям продолжают оказывать поддержку. Коммунальщики обес...
01 октября 2025
Эскалация войны или перемирие: чем обернется для России смена риторики Трампа
Дадут Украине "Томагавки" или нет, испугает это Путина или нет, пойдет ли он на мобилизацию или нет…
В Житомирской области 55-летний мужчина присвоил 700 тысяч гривен на ремонте котельных
15 октября 2025, 20:20
Эксвладельца известной торговой сети обвиняют в присвоении государственной земли
15 октября 2025, 20:20
Враг обстрелял Шосткинщину на Сумщине: ранены 35-летний мужчина и 47-летняя женщина
15 октября 2025, 20:11
В Киевской области 59-летний мужчина повесил свою собаку: дело направлено в суд
15 октября 2025, 19:56
Долги по штрафам от ТЦК: какие регионы в "лидерах"
15 октября 2025, 19:55
На Буковине заместитель мэра помогал мужчинам незаконно пересекать границу
15 октября 2025, 19:49
На Львовщине будут судить мужчину за незаконную вырубку леса более чем на 90 тыс. грн
15 октября 2025, 19:44
Двое жителей Ровно задержаны за сбыт каннабиса стоимостью 7,5 млн грн
15 октября 2025, 19:30
Священник из Тернопольской области разработал мобильное приложение для покаяния
15 октября 2025, 19:29
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
Труханова лишили гражданства: что ожидает Одессу дальше
"Томагавки" для Украины: как это изменит ход войны
Все публикации »
Алексей Гончаренко
Вадим Денисенко
Остап Дроздов
Все блоги »