В Украине подорожало строительство жилья

Об этом сообщает AgroReview, передает RegioNews.

В 2025 году стоимость строительства жилья выросла на 18%. Среди главных причин, в частности, повышение цен на строительные материалы, удорожание логистики и увеличение заработной платы в секторе.

При этом цены на многие виды строительно-монтажных работ с начала года поднялись на 15–25%. Аналитики отметили, что больше всего подорожали инженерные системы и отделочные материалы. Также выросли в цене товары, для производства которых необходимы импортные составляющие, значительные энергозатраты или сложная логистика.

"Украинские производители вынуждены повышать цены на продукцию из-за релокации, приостановки и ограничения производства", - говорят аналитики.

Напомним, в Киеве в среднем стоимость аренды однокомнатной квартиры еще весной 2025 года составила 17,4 тысячи гривен в месяц. В то же время в некоторых районах цена будет больше. При этом, например, в Деснянском районе наименьшая средняя цена была около 9 тысяч гривен в месяц.