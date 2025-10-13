Зеленский заявил, что в Украине может возникнуть дефицит электроэнергии
Из-за атак РФ Украина может зимой импортировать электроэнергию
Как передает RegioNew, об этом заявил президент Владимир Зеленский в ходе пресс-конференции с высокой представительницей Евросоюза Каей Каллас.
"Мы ожидаем проблем с электричеством. Нам, возможно, через одну-две атаки нужно будет импортировать электроэнергию", – сообщил Зеленский.
Он добавил, что Украина всегда использует эту возможность во время зимы "и эта возможность для нас открыта".
Ранее в Минэнерго заявили, что из-за ночных ударов по энергосистеме графиков отключений не избежать. Как известно, в ночь на 10 октября армия РФ массово обстреляла 8 регионов и Киев.
ДТЭК сообщил об аварийных отключениях электроэнергии в Днепропетровской областиВсе новости »
РФ вечером запустила по Украине несколько групп ударных дронов
