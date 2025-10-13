20:59  13 октября
Силы обороны отразили наступление россиян в Донецкой области
17:44  13 октября
Священник из Днепра сравнил гражданский брак с проституцией
16:55  13 октября
Украину накроет резкое похолодание: столбики термометров опустятся до +2
UA | RU
UA | RU
13 октября 2025, 21:44

Зеленский заявил, что в Украине может возникнуть дефицит электроэнергии

13 октября 2025, 21:44
Читайте також українською мовою
фото: Офис Президента Украины
Читайте також
українською мовою

Из-за атак РФ Украина может зимой импортировать электроэнергию

Как передает RegioNew, об этом заявил президент Владимир Зеленский в ходе пресс-конференции с высокой представительницей Евросоюза Каей Каллас.

"Мы ожидаем проблем с электричеством. Нам, возможно, через одну-две атаки нужно будет импортировать электроэнергию", – сообщил Зеленский.

Он добавил, что Украина всегда использует эту возможность во время зимы "и эта возможность для нас открыта".

Ранее в Минэнерго заявили, что из-за ночных ударов по энергосистеме графиков отключений не избежать. Как известно, в ночь на 10 октября армия РФ массово обстреляла 8 регионов и Киев.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
Владимир Зеленский дефицит электроэнергия экономика война
ДТЭК сообщил об аварийных отключениях электроэнергии в Днепропетровской области
13 октября 2025, 20:31
Кабмин сменил даты отопительного сезона
13 октября 2025, 13:26
Зеленский поговорил с Трампом: какие договоренности обсудили президенты
11 октября 2025, 17:07
Все новости »
09 октября 2025
"Томагавки" для Украины: как это изменит ход войны
Трамп хочет, чтобы Путин остановился сам, напуганный "Томагавками"
03 октября 2025
По городу бьют танками: как украинцы живут и работают вблизи фронта
Сегодня в зоне активных боевых действий находятся порядка 160 громад. Несмотря на постоянные обстрелы, во многих прифронтовых городах и селах жителям продолжают оказывать поддержку. Коммунальщики обес...
01 октября 2025
Эскалация войны или перемирие: чем обернется для России смена риторики Трампа
Дадут Украине "Томагавки" или нет, испугает это Путина или нет, пойдет ли он на мобилизацию или нет…
26 сентября 2025
Удары по учебным центрам ВСУ: как должно реагировать военное командование и гражданские власти
Атаки на учебные полигоны имеют для российских агрессоров, к сожалению, двойную эффективность
РФ вечером запустила по Украине несколько групп ударных дронов
13 октября 2025, 21:55
В Харькове мужчина воровал машины с помощью эвакуатора
13 октября 2025, 21:35
Россияне снова атаковали Константиновку в Донецкой области, есть жертвы
13 октября 2025, 21:29
В Ивано-Франковской области построят индустриальный парк
13 октября 2025, 21:15
На Криворожье 29-летний мужчина задушил женщину и сбросил тело в колодец
13 октября 2025, 21:00
Силы обороны отразили наступление россиян в Донецкой области
13 октября 2025, 20:59
ДТЭК сообщил об аварийных отключениях электроэнергии в Днепропетровской области
13 октября 2025, 20:31
37-летний водитель стал виновником смертельного ДТП в Ровно – суд принял решение
13 октября 2025, 20:20
В Киеве построили первое противорадиационное укрытие для детей за 47,5 млн грн
13 октября 2025, 20:03
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
"Томагавки" для Украины: как это изменит ход войны
По городу бьют танками: как украинцы живут и работают вблизи фронта
Все публикации »
Вадим Денисенко
Сергей Фурса
Остап Дроздов
Все блоги »