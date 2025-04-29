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В столице в среднем наименьшая стоимость за однокомнатную квартиру – 9 тысяч за аренду в месяц. При этом в большинстве районов арендная плата будет выше

Такими данными поделились специалисты ЛУН, передает RegioNews.

Средняя стоимость однокомнатной квартиры в Киеве – 17 500 гривен в месяц. Самое дешевое жилье можно найти в Деснянском районе – в среднем 9 тысяч гривен.

Также можно найти более доступное жилье в пригороде: например, в Броварах, Ирпене, Вишневом можно арендовать однокомнатную квартиру за 11500 и 12000 гривен соответственно.

Самая большая средняя стоимость аренды однокомнатной квартиры в Печерском районе – 34 тысячи гривен. В Шевченковском и Голосеевском районах – 24 000 и 20 000 тысяч гривен соответственно.

Напомним, что в Украине на вторичном рынке подорожали квартиры. Самая дешевая средняя цена однокомнатного жилья в Николаеве, Харькове и Сумах: 20 000, 21 000 и 22 700 долларов США соответственно.