Украина наращивает импорт газа из-за российских ударов
Из-за российских ударов Украина увеличит импорт газа на 30%
Об этом сообщила министерка энергетики Светлана Гринчук, передает RegioNews со ссылкой на Liga.net.
По ее словам, у Украины есть финансовый ресурс для того, чтобы обеспечить в полном объеме импорт газа в октябре, ноябре, декабре и "при необходимости – в другие месяцы".
"С некоторыми странами обсуждаем предоставление нам [финансирование] на грантовой основе именно для увеличения импорта природного газа", – рассказала министерка.
Общая сумма финансирования импорта газа пока не известна.
Как сообщалось, "Нефтегаз" совместно с ORLEN, готовясь к зиме 2025-2026, уже поставил в Украину около 400 млн куб. м американского сжиженного газа (LNG).
