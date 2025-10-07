Украина наращивает импорт газа из-за российских ударов

иллюстративное фото: из открытых источников

Об этом сообщила министерка энергетики Светлана Гринчук, передает RegioNews со ссылкой на Liga.net.

По ее словам, у Украины есть финансовый ресурс для того, чтобы обеспечить в полном объеме импорт газа в октябре, ноябре, декабре и "при необходимости – в другие месяцы".

"С некоторыми странами обсуждаем предоставление нам [финансирование] на грантовой основе именно для увеличения импорта природного газа", – рассказала министерка.

Общая сумма финансирования импорта газа пока не известна.

Как сообщалось, "Нефтегаз" совместно с ORLEN, готовясь к зиме 2025-2026, уже поставил в Украину около 400 млн куб. м американского сжиженного газа (LNG).