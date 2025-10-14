В Україні подорожчало будівництво житла

Ілюстративне фото

В Україні подорожчали будівельні матеріали. Це вплинуло на вартість будівництва

Про це повідомляє AgroReview, передає RegioNews.

У 2025 році вартість будівництва житла зросла на 18%. Серед головних причин, зокрема, підвищення цін на будівельні матеріали, здорожчання логістики та збільшення заробітних плат у секторі.

При цьому ціни на майже всі види будівельно-монтажних робіт від початку року піднялися на 15–25%. Аналітики зауважили, що найбільше подорожчали інженерні системи та оздоблювальні матеріали. Також зросли в ціні товари, для виробництва яких необхідні імпортні складники, значні енерговитрати чи складна логістика.

"Українські виробники змушені підвищувати ціни на продукцію через релокації, призупинення та обмеження виробництва", - кажуть аналітики.

Нагадаємо, в Києві в середньому вартість оренди однокімнатної квартири ще навесні 2025 року становила 17,4 тисячі гривень на місяць. Водночас в деяких районах ціна буде більша. При цьому, наприклад, у Деснянському районі найменша середня ціна була — близько 9 тисяч гривень на місяць.