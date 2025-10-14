20:59  13 жовтня
Сили оборони відбили наступ росіян на Донеччині
17:44  13 жовтня
Священник з Дніпра порівняв цивільний шлюб із проституцією
16:55  13 жовтня
Україну накриє різке похолодання: стовпчики термометрів опустяться до +2
UA | RU
UA | RU
14 жовтня 2025, 01:35

В Україні подорожчало будівництво житла

14 жовтня 2025, 01:35
Читайте также на русском языке
Ілюстративне фото
Читайте также
на русском языке

В Україні подорожчали будівельні матеріали. Це вплинуло на вартість будівництва

Про це повідомляє AgroReview, передає RegioNews.

У 2025 році вартість будівництва житла зросла на 18%. Серед головних причин, зокрема, підвищення цін на будівельні матеріали, здорожчання логістики та збільшення заробітних плат у секторі.

При цьому ціни на майже всі види будівельно-монтажних робіт від початку року піднялися на 15–25%. Аналітики зауважили, що найбільше подорожчали інженерні системи та оздоблювальні матеріали. Також зросли в ціні товари, для виробництва яких необхідні імпортні складники, значні енерговитрати чи складна логістика.

"Українські виробники змушені підвищувати ціни на продукцію через релокації, призупинення та обмеження виробництва", - кажуть аналітики.

Нагадаємо, в Києві в середньому вартість оренди однокімнатної квартири ще навесні 2025 року становила 17,4 тисячі гривень на місяць. Водночас в деяких районах ціна буде більша. При цьому, наприклад, у Деснянському районі найменша середня ціна була — близько 9 тисяч гривень на місяць.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
строительство житло економіка
Зеленський заявив, що в Україні може виникнути дефіцит електроенергії
13 жовтня 2025, 21:44
Україна нарощує імпорт газу через російські удари
07 жовтня 2025, 17:23
Україна може без Болгарії добудувати атомні блоки на Хмельницькій атомній станції
07 жовтня 2025, 15:22
Всі новини »
09 жовтня 2025
"Томагавки" для України: як це змінить хід війни
Трамп хоче, щоб Путін зупинився сам, наляканий "Томагавками"
03 жовтня 2025
По місту б'ють із танків: як українці живуть і працюють неподалік фронту
Сьогодні в зоні активних бойових дій перебувають близько 160 громад. Попри постійні обстріли, у багатьох прифронтових містах і селах жителям продовжують надавати підтримку. Комунальники забезпечують н...
01 жовтня 2025
Ескалація війни чи перемир'я: чим обернеться для Росії зміна риторики Трампа
Дадуть Україні "Томагавки" чи ні, налякає це Путіна чи ні, піде він на мобілізацію чи ні…
26 вересня 2025
Удари по навчальних центрах ЗСУ: як має реагувати військове командування і цивільна влада
Атаки на навчальні полігони мають для російських агресорів, на жаль, подвійну ефективність
Гуморист Сергій Середа зізнався, чи підтримує спілкування з російськими колегами
14 жовтня 2025, 01:55
Загинув український актор, який служив у ЗСУ
14 жовтня 2025, 00:55
"Це не вигадка": співачка Христина Соловій розповіла, як тікала від поліції з колишнім
14 жовтня 2025, 00:35
В Україні стрімко дорожчає ріпак: що відбувається на ринку
13 жовтня 2025, 23:50
Як в Україні за тиждень подорожчали овочі
13 жовтня 2025, 23:35
РФ ввечері запустила по Україні декілька груп ударних дронів
13 жовтня 2025, 21:55
Зеленський заявив, що в Україні може виникнути дефіцит електроенергії
13 жовтня 2025, 21:44
У Харкові чоловік крав машини за допомогою евакуатора
13 жовтня 2025, 21:35
Росіяни знову атакували Костянтинівку на Донеччині, є жертви
13 жовтня 2025, 21:29
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
"Томагавки" для України: як це змінить хід війни
По місту б'ють із танків: як українці живуть і працюють неподалік фронту
Всі публікації »
Вадим Денисенко
Сергій Фурса
Остап Дроздов
Всі блоги »