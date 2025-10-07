11:12  07 октября
В Житомирской области мужчину, который убил жену и 9-летнюю дочь, взяли под стражу
10:17  07 октября
Смертельное ДТП с маршруткой в Ровенской области: легковушка после столкновения превратилась в кучу металла
07:43  07 октября
Умерла 20-летняя украинская художественная гимнастка Елизавета Хоровинкина
07 октября 2025, 15:22

Украина может без Болгарии достроить атомные блоки на Хмельницкой атомной станции

07 октября 2025, 15:22
фото: ukrinform.com
Украинские специалисты построят третий и четвертый энергоблоки на Хмельницкой атомной станции, не покупая ядерные реакторы в Болгарии

Об этом заявила министерша энергетики Украины Светлана Гринчук, передает RegioNews со ссылкой на Экономическую правду.

"Мы рассматриваем разные варианты. Не хотелось бы останавливаться только на болгарских реакторах. Если там не выходит, нужно рассматривать другие варианты. Сейчас мы их нарабатываем с партнерами", – сказала она на пресс-конференции.

По словам Гринчук, у Украины есть как технологии для строительства, так и собственные специалисты.

Напомним, ранее Верховная Рада поддержала закупку у Болгарии произведенных в России реакторов для Хмельницкой атомной станции. Как известно, в Нетешине, где расположена Хмельницкая АЭС, недостроены два энергоблока – третий готов на 75-80%, четвертый – на 25-30%.

