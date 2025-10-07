Украина может без Болгарии достроить атомные блоки на Хмельницкой атомной станции

фото: ukrinform.com

Украинские специалисты построят третий и четвертый энергоблоки на Хмельницкой атомной станции, не покупая ядерные реакторы в Болгарии

Об этом заявила министерша энергетики Украины Светлана Гринчук, передает RegioNews со ссылкой на Экономическую правду.

"Мы рассматриваем разные варианты. Не хотелось бы останавливаться только на болгарских реакторах. Если там не выходит, нужно рассматривать другие варианты. Сейчас мы их нарабатываем с партнерами", – сказала она на пресс-конференции.

По словам Гринчук, у Украины есть как технологии для строительства, так и собственные специалисты.

Напомним, ранее Верховная Рада поддержала закупку у Болгарии произведенных в России реакторов для Хмельницкой атомной станции. Как известно, в Нетешине, где расположена Хмельницкая АЭС, недостроены два энергоблока – третий готов на 75-80%, четвертый – на 25-30%.