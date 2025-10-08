Иллюстративное фото

В Украине снова изменились цены на огурцы. Стоимость поднялась в среднем на 14%

Об этом сообщает Агро-Бизнес, передает RegioNews.

Огурцы на украинском рынке на 14% дороже, чем на прошлой неделе. В среднем тепличные комбинаты предлагали огурцы для продажи по 35-55 гривен за килограмм.

Эксперты объясняют удорожание ограниченным предложением и высоким спросом. При этом выборки заметно снизились из-за ухудшения погодных условий. Кроме того, влияет отсутствие конкуренции со стороны импорта.

Однако, если сравнивать с прошлым годом, нынешние цены на 23% меньше в среднем. При этом производители ожидают очередного повышения цен на местный огурец, что может привести к резкому увеличению поставок импортной продукции.

Напомним, в Украине потребительская цена яиц выросла на 2,3%. Таким образом, за десяток яиц средняя стоимость в августе составила 55,78 грн.