В Украине снова изменились цены на огурцы: сколько придется тратить на килограмм
Об этом сообщает Агро-Бизнес, передает RegioNews.
Огурцы на украинском рынке на 14% дороже, чем на прошлой неделе. В среднем тепличные комбинаты предлагали огурцы для продажи по 35-55 гривен за килограмм.
Эксперты объясняют удорожание ограниченным предложением и высоким спросом. При этом выборки заметно снизились из-за ухудшения погодных условий. Кроме того, влияет отсутствие конкуренции со стороны импорта.
Однако, если сравнивать с прошлым годом, нынешние цены на 23% меньше в среднем. При этом производители ожидают очередного повышения цен на местный огурец, что может привести к резкому увеличению поставок импортной продукции.
