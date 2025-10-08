Иллюстративное фото

На международных биржах какао подешевело до самого низкого уровня более полутора лет. Эксперты объяснили причины

Об этом сообщает 24 канал, передает RegioNews.

Фьючерсы на какао в Лондоне достигли 20-месячного минимума. При этом хедж-фонды стали пессимистичнее. Эксперты отмечают, что это может быть хорошей новостью, если упомянуть цены на шоколад. Однако фьючерсы остаются исторически высокими.

То есть, производители шоколада все еще работают, пользуясь дорогостоящими запасами. Это значит, что если шоколад подешевеет, то не в ближайшее время.

Напомним, ранее сообщалось об изменениях цен на картофель. С начала осени фиксировали удорожание до 9-16 гривен за килограмм. Причиной называют увеличение украинскими фермерами посевных площадей под картофелем примерно на 20% по сравнению с прошлым годом.