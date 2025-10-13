Ілюстративне фото

В Україні в очікуванні безмитного експорту для аграріїв пропозиція ріпаку в Україні минулого тижня різко зменшилася. Це вплинуло на ціни

Про це повідомляє "Агро-Бізнес", передає RegioNews.

Постачання української олійної на зовнішні ринки практично зупинились. Експерти переконаній, що це не зміниться найближчим часом. Зокрема, через складнощі з отриманням необхідного експертного висновку в ТПП.

"За 9 днів жовтня обсяг поставок олійної на зовнішні ринки склав усього лише близько 8 тис. тонн проти 48 тис. тонн за 9 днів вересня та проти 210 тис. тонн за 9 днів жовтня 2024 р. Крім того, не всі виробники як ріпаку, так і сої готові очікувати невизначений термін на відшкодування мита. Як наслідок, реалізація даних культур може знову зрости на внутрішньому ринку від тих аграріїв, що потребують швидкого надходження фінансів", - кажуть аналітики.

При цьому ріпак досі має високий попит на українському ринку від переробників, так і на експортному напрямку, що сприяло зростанню цін. Водночас заводи при непоганій рентабельності переробки, підвищують ціни більш суттєво.

Ціни попиту переробників знаходилися в межах 23000-24300 грн/т СРТ та в деяких випадках досягали 24500 грн/т СРТ.

