20:59  13 жовтня
Сили оборони відбили наступ росіян на Донеччині
17:44  13 жовтня
Священник з Дніпра порівняв цивільний шлюб із проституцією
16:55  13 жовтня
Україну накриє різке похолодання: стовпчики термометрів опустяться до +2
UA | RU
UA | RU
13 жовтня 2025, 23:50

В Україні стрімко дорожчає ріпак: що відбувається на ринку

13 жовтня 2025, 23:50
Читайте также на русском языке
Ілюстративне фото
Читайте также
на русском языке

В Україні в очікуванні безмитного експорту для аграріїв пропозиція ріпаку в Україні минулого тижня різко зменшилася. Це вплинуло на ціни

Про це повідомляє "Агро-Бізнес", передає RegioNews.

Постачання української олійної на зовнішні ринки практично зупинились. Експерти переконаній, що це не зміниться найближчим часом. Зокрема, через складнощі з отриманням необхідного експертного висновку в ТПП.

"За 9 днів жовтня обсяг поставок олійної на зовнішні ринки склав усього лише близько 8 тис. тонн проти 48 тис. тонн за 9 днів вересня та проти 210 тис. тонн за 9 днів жовтня 2024 р. Крім того, не всі виробники як ріпаку, так і сої готові очікувати невизначений термін на відшкодування мита. Як наслідок, реалізація даних культур може знову зрости на внутрішньому ринку від тих аграріїв, що потребують швидкого надходження фінансів", - кажуть аналітики.

При цьому ріпак досі має високий попит на українському ринку від переробників, так і на експортному напрямку, що сприяло зростанню цін. Водночас заводи при непоганій рентабельності переробки, підвищують ціни більш суттєво.

Ціни попиту переробників знаходилися в межах 23000-24300 грн/т СРТ та в деяких випадках досягали 24500 грн/т СРТ.

Нагадаємо, раніше експерти розповідали, що цьогоріч Україна втратила близько 50% врожаю ягід. Зокрема, причиною стали заморозки та інші погодні ризики.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
аграрії рапс ціни
В Україні змінились ціни на капусту: скільки тепер коштує кілограм
08 жовтня 2025, 23:55
В Україні знову змінились ціни на огірки: скільки доведеться витрачати на кілограм
08 жовтня 2025, 02:30
Какао падає на біржах: що буде з цінами на шоколад
08 жовтня 2025, 01:50
Всі новини »
09 жовтня 2025
"Томагавки" для України: як це змінить хід війни
Трамп хоче, щоб Путін зупинився сам, наляканий "Томагавками"
03 жовтня 2025
По місту б'ють із танків: як українці живуть і працюють неподалік фронту
Сьогодні в зоні активних бойових дій перебувають близько 160 громад. Попри постійні обстріли, у багатьох прифронтових містах і селах жителям продовжують надавати підтримку. Комунальники забезпечують н...
01 жовтня 2025
Ескалація війни чи перемир'я: чим обернеться для Росії зміна риторики Трампа
Дадуть Україні "Томагавки" чи ні, налякає це Путіна чи ні, піде він на мобілізацію чи ні…
26 вересня 2025
Удари по навчальних центрах ЗСУ: як має реагувати військове командування і цивільна влада
Атаки на навчальні полігони мають для російських агресорів, на жаль, подвійну ефективність
Загинув український актор, який служив у ЗСУ
14 жовтня 2025, 00:55
"Це не вигадка": співачка Христина Соловій розповіла, як тікала від поліції з колишнім
14 жовтня 2025, 00:35
Як в Україні за тиждень подорожчали овочі
13 жовтня 2025, 23:35
РФ ввечері запустила по Україні декілька груп ударних дронів
13 жовтня 2025, 21:55
Зеленський заявив, що в Україні може виникнути дефіцит електроенергії
13 жовтня 2025, 21:44
У Харкові чоловік крав машини за допомогою евакуатора
13 жовтня 2025, 21:35
Росіяни знову атакували Костянтинівку на Донеччині, є жертви
13 жовтня 2025, 21:29
В Івано-Франківській області збудують індустріальний парк
13 жовтня 2025, 21:15
На Криворіжжі 29-річний чоловік задушив жінку та скинув тіло в колодязь
13 жовтня 2025, 21:00
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
"Томагавки" для України: як це змінить хід війни
По місту б'ють із танків: як українці живуть і працюють неподалік фронту
Всі публікації »
Вадим Денисенко
Сергій Фурса
Остап Дроздов
Всі блоги »