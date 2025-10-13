Аварийные отключения 13 октября: где в Украине нет света из-за атак РФ

Иллюстративное фото: из открытых источников

Сегодня, 13 октября, энергетическая инфраструктура Украины подверглась очередным атакам со стороны РФ, в частности в Черниговской и Донецкой областях

Об этом сообщила пресс-служба Минэнерго, передает RegioNews.

Отмечается, что энергетики постоянно работают над восстановлением электроснабжения для потребителей, а также осуществляют меры по поддержанию стабильной работы системы.

Из-за предварительных обстрелов и сложной ситуации в объединенной энергетической системе Украины утром были применены аварийные отключения в следующих областях:

Харьковской,

Сумской,

Полтавской,

Донецкой,

Днепропетровской,

Запорожской (для промышленных потребителей) и частично Кировоградской.

В Черниговской области местными облэнерго ввели почасовые отключения.

Аварийные отключения будут отменены после стабилизации работы энергосистемы.

Потребителей призывают следить за сообщениями облэнерго в своих регионах и рационально использовать электроэнергию, особенно в пиковые часы утром и вечером, чтобы снизить нагрузку на систему.

Как известно, раньше мы сообщали, что экстренные отключения электроэнергии были введены в Днепропетровской и Донецкой областях.

Напомним, в ночь на 13 октября российская армия атаковала Украину, применив 82 ударных БпЛА типа Shahed, Гербера и беспилотники других типов. В результате ударов зафиксировано попадание 13 дронов на 7 локациях, а обломки сбитых БпЛА упали на 2 локациях.