Аварийные отключения 13 октября: где в Украине нет света из-за атак РФ
Сегодня, 13 октября, энергетическая инфраструктура Украины подверглась очередным атакам со стороны РФ, в частности в Черниговской и Донецкой областях
Об этом сообщила пресс-служба Минэнерго, передает RegioNews.
Отмечается, что энергетики постоянно работают над восстановлением электроснабжения для потребителей, а также осуществляют меры по поддержанию стабильной работы системы.
Из-за предварительных обстрелов и сложной ситуации в объединенной энергетической системе Украины утром были применены аварийные отключения в следующих областях:
- Харьковской,
- Сумской,
- Полтавской,
- Донецкой,
- Днепропетровской,
- Запорожской (для промышленных потребителей) и частично Кировоградской.
В Черниговской области местными облэнерго ввели почасовые отключения.
Аварийные отключения будут отменены после стабилизации работы энергосистемы.
Потребителей призывают следить за сообщениями облэнерго в своих регионах и рационально использовать электроэнергию, особенно в пиковые часы утром и вечером, чтобы снизить нагрузку на систему.
Как известно, раньше мы сообщали, что экстренные отключения электроэнергии были введены в Днепропетровской и Донецкой областях.
Напомним, в ночь на 13 октября российская армия атаковала Украину, применив 82 ударных БпЛА типа Shahed, Гербера и беспилотники других типов. В результате ударов зафиксировано попадание 13 дронов на 7 локациях, а обломки сбитых БпЛА упали на 2 локациях.