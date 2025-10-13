В двух областях ввели экстренные отключения света
Утром 13 октября в Днепропетровской и Донецкой областях были введены экстренные отключения электроэнергии
Об этом сообщила пресс-служба ДТЭК, передает RegioNews.
Как пояснили в компании, такие "графики без графиков" (графики аварийных отключений, ГАО) применяются в случаях, когда нужно срочно сбалансировать энергосистему.
Поэтому предупредить потребителей заранее невозможно. Отключения производятся по команде "Укрэнерго".
Напомним, в ночь на 10 октября российские войска массированно обстреляли 8 регионов Украины и столицу. В результате атак погиб ребенок, более 20 человек получили ранения. Под ударом врага оказались энергетика, гражданская инфраструктура и жилые дома. Ряд областей остался без электроснабжения.
На Днепропетровщине ПВО сбила 4 дрона: повреждены дома и газопроводВсе новости »
13 октября 2025, 07:53В Донецкой области обстрел РФ унес жизнь 4-летней девочки и ранил священника
12 октября 2025, 17:30В Киевской области во время обстрела подстанции получили ранения двое работников ДТЭК
12 октября 2025, 14:03
09 октября 2025
"Томагавки" для Украины: как это изменит ход войны
Трамп хочет, чтобы Путин остановился сам, напуганный "Томагавками"
03 октября 2025
По городу бьют танками: как украинцы живут и работают вблизи фронта
Сегодня в зоне активных боевых действий находятся порядка 160 громад. Несмотря на постоянные обстрелы, во многих прифронтовых городах и селах жителям продолжают оказывать поддержку. Коммунальщики обес...
01 октября 2025
Эскалация войны или перемирие: чем обернется для России смена риторики Трампа
Дадут Украине "Томагавки" или нет, испугает это Путина или нет, пойдет ли он на мобилизацию или нет…
26 сентября 2025
Удары по учебным центрам ВСУ: как должно реагировать военное командование и гражданские власти
Атаки на учебные полигоны имеют для российских агрессоров, к сожалению, двойную эффективность
Зеленский рассказал о втором за два дня разговоре с Трампом: "Очень продуктивно"
13 октября 2025, 09:41Массированная атака на Одесщину: дроны РФ вызвали масштабные пожары
13 октября 2025, 09:26На Днепропетровщине микроавтобус опрокинулся в кювет – пострадала женщина
13 октября 2025, 08:57Трамп может предупредить Путина о поставках Tomahawk Украине
13 октября 2025, 08:40Потери врага: более тысячи погибших, уничтожены сотни единиц техники – итоги суток
13 октября 2025, 08:25На Днепропетровщине ПВО сбила 4 дрона: повреждены дома и газопровод
13 октября 2025, 07:53Российский дрон атаковал автомобиль на Запорожье: один погибший и трое раненых
13 октября 2025, 07:29Пятеро погибших и 44 раненых: последствия российских атак на Сумщине в октябре
13 октября 2025, 07:13Штормовой ветер и заморозки: синоптики предупреждают украинцев об ухудшении погоды
13 октября 2025, 06:54
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
"Томагавки" для Украины: как это изменит ход войны
По городу бьют танками: как украинцы живут и работают вблизи фронта