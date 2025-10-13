В двух областях ввели экстренные отключения света

Иллюстративное фото: из открытых источников

Утром 13 октября в Днепропетровской и Донецкой областях были введены экстренные отключения электроэнергии

Об этом сообщила пресс-служба ДТЭК, передает RegioNews.

Как пояснили в компании, такие "графики без графиков" (графики аварийных отключений, ГАО) применяются в случаях, когда нужно срочно сбалансировать энергосистему.

Поэтому предупредить потребителей заранее невозможно. Отключения производятся по команде "Укрэнерго".

Напомним, в ночь на 10 октября российские войска массированно обстреляли 8 регионов Украины и столицу. В результате атак погиб ребенок, более 20 человек получили ранения. Под ударом врага оказались энергетика, гражданская инфраструктура и жилые дома. Ряд областей остался без электроснабжения.