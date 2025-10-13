10:44  13 жовтня
Не сподобалось фото: киянин побив і пограбував дівчину на побаченні
На Дніпропетровщині мікроавтобус перекинувся в кювет – постраждала жінка
Штормовий вітер і заморозки: синоптики попереджають українців про погіршення погоди
13 жовтня 2025, 12:12

Аварійні відключення 13 жовтня: де в Україні немає світла через атаки РФ

13 жовтня 2025, 12:12
Ілюстративне фото: з відкритих джерел
Сьогодні, 13 жовтня, енергетична інфраструктура України зазнала чергових атак з боку РФ, зокрема у Чернігівській та Донецькій областях

Про це повідомила пресслужба Міненерго, передає RegioNews.

Зазначається, що енергетики безперервно працюють над відновленням електропостачання для споживачів, а також здійснюють заходи для підтримки стабільної роботи системи.

Через попередні обстріли та складну ситуацію в об'єднаній енергетичній системі України вранці були застосовані аварійні відключення у таких областях:

  • Харківській,
  • Сумській,
  • Полтавській,
  • Донецькій,
  • Дніпропетровській,
  • Запорізькій (для промислових споживачів) та частково у Кіровоградській.

У Чернігівській області місцевими обленерго ввели погодинні відключення.

Аварійні відключення буде скасовано після стабілізації роботи енергосистеми.

Споживачів закликають слідкувати за повідомленнями обленерго у своїх регіонах та раціонально використовувати електроенергію, особливо у пікові години вранці та ввечері, щоб зменшити навантаження на систему.

Як відомо, раніше ми повідомляли, що екстрені відключення електроенергії було запроваджено в Дніпропетровській та Донецькій областях.

Нагадаємо, в ніч на 13 жовтня російська армія атакувла Україну, застосувавши 82 ударні БпЛА типу Shahed, Гербера та безпілотники інших типів. Внаслідок ударів зафіксовано влучання 13 дронів на 7 локаціях, а уламки збитих БпЛА впали на 2 локаціях.

