Аварійні відключення 13 жовтня: де в Україні немає світла через атаки РФ

Ілюстративне фото: з відкритих джерел

Сьогодні, 13 жовтня, енергетична інфраструктура України зазнала чергових атак з боку РФ, зокрема у Чернігівській та Донецькій областях

Про це повідомила пресслужба Міненерго, передає RegioNews.

Зазначається, що енергетики безперервно працюють над відновленням електропостачання для споживачів, а також здійснюють заходи для підтримки стабільної роботи системи.

Через попередні обстріли та складну ситуацію в об'єднаній енергетичній системі України вранці були застосовані аварійні відключення у таких областях:

Харківській,

Сумській,

Полтавській,

Донецькій,

Дніпропетровській,

Запорізькій (для промислових споживачів) та частково у Кіровоградській.

У Чернігівській області місцевими обленерго ввели погодинні відключення.

Аварійні відключення буде скасовано після стабілізації роботи енергосистеми.

Споживачів закликають слідкувати за повідомленнями обленерго у своїх регіонах та раціонально використовувати електроенергію, особливо у пікові години вранці та ввечері, щоб зменшити навантаження на систему.

Як відомо, раніше ми повідомляли, що екстрені відключення електроенергії було запроваджено в Дніпропетровській та Донецькій областях.

Нагадаємо, в ніч на 13 жовтня російська армія атакувла Україну, застосувавши 82 ударні БпЛА типу Shahed, Гербера та безпілотники інших типів. Внаслідок ударів зафіксовано влучання 13 дронів на 7 локаціях, а уламки збитих БпЛА впали на 2 локаціях.