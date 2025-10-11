Силы обороны Украины сбили 54 вражеских БПЛА во время ночной атаки
В ночь на 11 октября (с 20:00 10 октября) противник совершил воздушное нападение на Украину, использовав 78 ударных беспилотников типа Shahed, Гербера и других дронов
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.
Противовоздушную оборону обеспечивали подразделения РЭБ, беспилотных систем и мобильные огневые группы Сил обороны Украины.
По предварительным данным, по состоянию на 09:00 11 октября, украинские подразделения сбили или подавили 54 вражеских БПЛА на севере, юге и востоке страны.
При этом зафиксировано попадание 21 ударного БПЛА на 6 локациях.
Напомним, потери российской армии с начала полномасштабного вторжения составили более 1,1 миллиона человек. Только за минувшие сутки Вооруженные Силы Украины ликвидировали 1060 российских окупантов.
