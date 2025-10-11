Минус еще 1060 захватчиков за сутки: потери российской армии достигли более 1,1 миллиона
За прошедшие сутки Вооруженные Силы Украины ликвидировали 1060 российских окупантов, а также уничтожили 1 танк, 21 артиллерийскую систему, 219 беспилотников и 72 единицы автомобильной и специальной техники
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.
В общей сложности с 24 февраля 2022 года ориентировочные общие потери противника составляли около 1 121 570 человек.
Ранее сообщалось, что Россия все активнее привлекает иностранных военных, пытаясь компенсировать огромные потери на фронте. Кремль вербует кубинцев, северокорейцев, африканцев и мигрантов из Центральной Азии.
