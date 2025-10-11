10:42  11 жовтня
Замовне вбивство на Полтавщині: жінка хотіла позбутися коханця доньки
10:24  11 жовтня
Софіївська Борщагівка другу добу без світла і води: люди перекрили дорогу
01:30  11 жовтня
Чоловік MamaRika розповів, скільки заробляє співачка
UA | RU
UA | RU
11 жовтня 2025, 11:33

Сили оборони України збили 54 ворожі БпЛА під час нічної атаки

11 жовтня 2025, 11:33
Читайте также на русском языке
Фото: Генштаб ЗСУ/Facebook
Читайте также
на русском языке

У ніч на 11 жовтня (з 20:00 10 жовтня) противник здійснив масований повітряний напад на Україну, використавши 78 ударних безпілотників типу Shahed, Гербера та інших дронів

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

Протиповітряну оборону забезпечували підрозділи РЕБ, безпілотних систем та мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 09:00 11 жовтня, українські підрозділи збили або подавили 54 ворожі БпЛА на півночі, півдні та сході країни.

При цьому зафіксовано влучання 21 ударного БпЛА на 6 локаціях.

Нагадаємо, втрати російської армії з початку повномасштабного вторгнення сягнули понад 1,1 мільйона осіб. Тільки за минулу добу Збройні Сили України ліквідували 1060 російських окупантів.

Читайте також: "Томагавки" для України: як це змінить хід війни

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
Україна Росія російська армія атака ППО ЗСУ
Ворог атакував Харківщину: поранено трьох людей, зруйновано цивільну інфраструктуру
11 жовтня 2025, 09:40
Київ повертається до звичного ритму: транспорт відновив роботу після атаки
11 жовтня 2025, 09:12
На Чернігівщині помер поранений працівник обленерго – уже двоє загиблих після удару РФ
11 жовтня 2025, 08:47
Всі новини »
09 жовтня 2025
"Томагавки" для України: як це змінить хід війни
Трамп хоче, щоб Путін зупинився сам, наляканий "Томагавками"
03 жовтня 2025
По місту б'ють із танків: як українці живуть і працюють неподалік фронту
Сьогодні в зоні активних бойових дій перебувають близько 160 громад. Попри постійні обстріли, у багатьох прифронтових містах і селах жителям продовжують надавати підтримку. Комунальники забезпечують н...
01 жовтня 2025
Ескалація війни чи перемир'я: чим обернеться для Росії зміна риторики Трампа
Дадуть Україні "Томагавки" чи ні, налякає це Путіна чи ні, піде він на мобілізацію чи ні…
26 вересня 2025
Удари по навчальних центрах ЗСУ: як має реагувати військове командування і цивільна влада
Атаки на навчальні полігони мають для російських агресорів, на жаль, подвійну ефективність
У Києві в авто знайшли мертвим блогера і підприємця: що сталося
11 жовтня 2025, 11:38
У київському ТЦК чоловік дав здачі військовому після його удару
11 жовтня 2025, 11:03
Замовне вбивство на Полтавщині: жінка хотіла позбутися коханця доньки
11 жовтня 2025, 10:42
Софіївська Борщагівка другу добу без світла і води: люди перекрили дорогу
11 жовтня 2025, 10:24
Мінус ще 1060 загарбників за добу: втрати російської армії сягнули понад 1,1 мільйона
11 жовтня 2025, 10:03
Ворог атакував Харківщину: поранено трьох людей, зруйновано цивільну інфраструктуру
11 жовтня 2025, 09:40
Київ повертається до звичного ритму: транспорт відновив роботу після атаки
11 жовтня 2025, 09:12
На Чернігівщині помер поранений працівник обленерго – уже двоє загиблих після удару РФ
11 жовтня 2025, 08:47
Співачка Олена Тополя розповіла, як вони з чоловіком "підтримують вогник" у стосунках
11 жовтня 2025, 01:50
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
"Томагавки" для України: як це змінить хід війни
По місту б'ють із танків: як українці живуть і працюють неподалік фронту
Всі публікації »
Вадим Денисенко
Сергій Фурса
Остап Дроздов
Всі блоги »