Сили оборони України збили 54 ворожі БпЛА під час нічної атаки

Фото: Генштаб ЗСУ/Facebook

У ніч на 11 жовтня (з 20:00 10 жовтня) противник здійснив масований повітряний напад на Україну, використавши 78 ударних безпілотників типу Shahed, Гербера та інших дронів

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

Протиповітряну оборону забезпечували підрозділи РЕБ, безпілотних систем та мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 09:00 11 жовтня, українські підрозділи збили або подавили 54 ворожі БпЛА на півночі, півдні та сході країни.

При цьому зафіксовано влучання 21 ударного БпЛА на 6 локаціях.

Нагадаємо, втрати російської армії з початку повномасштабного вторгнення сягнули понад 1,1 мільйона осіб. Тільки за минулу добу Збройні Сили України ліквідували 1060 російських окупантів.

