09 октября
Россияне атаковали поезд в Черниговской области
13:01  09 октября
Скандал в Ивано-Франковской области: работница ТЦК отказалась общаться с родственницей погибшего воина
12:27  09 октября
В Черновцах начинают отопительный сезон
09 октября 2025, 12:35

Предприятиям разрешили бронировать людей, у которых неправильно оформлены учетные документы

09 октября 2025, 12:35
иллюстративное фото: из открытых источников
Рада разрешила предприятиям на 45 дней бронировать людей, у которых неправильно оформлены учетные документы

Как передает RegioNews, об этом сообщил народный депутат Алексей Гончаренко.

"Рада дает критическим предприятиям право на 45 дней бронировать людей, у которых ненадлежаще оформлены учетные документы", – говорится в сообщении.

Соответствующее решение поддержали 272 парламентария.

То есть бронированию подлежат все военнообязанные работники критически важных предприятий, а также предприятий оборонно-промышленного комплекса, у которых отсутствует или оформлен ненадлежащим образом военно-учетный документ, или он не состоит на военном учете, или не уточнил персональные данные

"Очень важен закон, устраняющий многие проблемы с бронированием на критически важных предприятиях", – подытожил Гончаренко.

Ранее сообщалось, что мужчинам, не состоящим на учете в ТЦК или состоящих в розыске, разрешат получить бронь. Соответствующий законопроект был зарегистрирован в парламенте.

