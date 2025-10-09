Підприємствам дозволили бронювати людей, у яких неналежно оформлені облікові документи

ілюстративне фото: з відкритих джерел

Рада дозволила підприємствам на 45 днів бронювати людей, у яких неналежно оформлені облікові документи

Як передає RegioNews, про це повідомив народний депутат Олексій Гончаренко.

"Рада надає критичним підприємствам право на 45 днів бронювати людей, у яких неналежно оформлені облікові документи", – йдеться у повідомленні.

Відповідне рішення підтримали 272 парламентарі.

Тобто бронюванню підлягають всі військовозобовʼязані працівники критично важливих підприємств, а також підприємств оборонно-промислового комплексу, у яких відсутній або оформлений неналежним чином військово-обліковий документ, чи/та він не перебуває на військовому обліку, чи/та не уточнив персональні дані

"Дуже важливий закон, який усуває багато проблем з бронюванням на критично важливих підприємствах", – підсумував Гончаренко.

Раніше повідомлялось, що чоловікам, які не стоять на обліку у ТЦК чи перебувають у розшуку, дозволять отримати бронь. Відповідний законопроект зареєстрували у парламенті.