03 сентября 2025, 13:05

Мужчинам, не состоящим на учете в ТЦК или состоящих в розыске, разрешат получить бронь

03 сентября 2025, 13:05
иллюстративное фото: из открытых источников
Военнообязанных, нарушивших законодательство о мобилизации – в частности, находящихся в "розыске" ТЦК, позволят временно брать на работу и оформлять бронирование

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на соответствующий законопроект.

Согласно документу, работники, не имеющие военно-учетного документа, не состоят на военном учете или не уточнили персональные данные или вообще находятся в "розыске" ТЦК позволят брать на работу на критически важные предприятия и, соответственно, оформлять им бронирование.

То есть бронирование смогут получить те, кто нарушил законодательство о мобилизации. Впрочем, только временно.

Продолжительность такого бронирования не должна превышать 45 календарных дней со дня заключения трудового договора с таким работником и предоставляется не более одного раза в один календарный год.

Напомним, в Офисе Президента считают, что мобилизация в Украине значительно улучшилась. Там заявили, что даже если будет прекращение огня, мобилизация не прекратится.

