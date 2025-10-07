Аналитики призывают ВР возобновить конкурсы на госслужбу и ввести оплату труда по результатам

Иллюстративное фото: из открытых источников

Об этом говорится в обращении аналитических центров к Председателю ВР и главам профильных комитетов Бюджета, передает RegioNews.

Специалисты отмечают, что приостановка конкурсов на госслужбу после введения военного положения негативно повлияла на качество кадрового состава и институциональную способность государства. Они считают, что для реализации ключевых реформ и выполнения международных обязательств Украины необходимо привлекать профессиональных управленцев, обеспечивая их достойными зарплатами без искусственных ограничений.

Следовательно в обращении предлагается:

Внедрить систему OKR/KPI, когда премии и надбавки начисляются при достижении конкретных и измеряемых целей, а не автоматически. Утверждать и обнародовать ключевые показатели эффективности для государственных служащих категорий "А" и "Б". Проводить открытые и прозрачные конкурсы на все руководящие должности с обнародованием критериев, тестовых заданий и решений конкурсных комиссий с участием независимых экспертов. Министры должны ежеквартально отчитываться публично о выполнении своих OKR/KPI, что будет способствовать подотчетности и доверию граждан.

Аналитики призывают народных депутатов принять проект Закона Украины №13478-1, возобновляющий конкурсы на госслужбу, а при рассмотрении Бюджета-2026 ввести результативную систему оплаты труда и подотчетности вместо механического ограничения зарплат.

По их словам, такие шаги будут способствовать созданию конкурентной и профессиональной госслужбы, повышению эффективности работы государственных институций и доверия граждан к власти.

Напомним, ранее Аналитические центры уже призывали парламент пересмотреть проект Госбюджета-2026. Эксперты отмечают, что в нынешних условиях затяжной войны от эффективного распределения финансовых ресурсов зависит не только поддержка ВСУ, но и экономическая устойчивость государства, функционирование бизнеса и способность общества к послевоенному восстановлению.