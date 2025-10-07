10:17  07 октября
Смертельное ДТП с маршруткой в Ровенской области: легковушка после столкновения превратилась в кучу металла
09:27  07 октября
В Киеве остановилась "зеленая" ветка метро из-за поломки поезда
07:43  07 октября
Умерла 20-летняя украинская художественная гимнастка Елизавета Хоровинкина
UA | RU
UA | RU
07 октября 2025, 10:56

Аналитики призывают ВР возобновить конкурсы на госслужбу и ввести оплату труда по результатам

07 октября 2025, 10:56
Читайте також українською мовою
Иллюстративное фото: из открытых источников
Читайте також
українською мовою

Аналитические центры призывают ВРУ возобновить конкурсы на госслужбу и ввести прозрачную систему оплаты труда

Об этом говорится в обращении аналитических центров к Председателю ВР и главам профильных комитетов Бюджета, передает RegioNews.

Специалисты отмечают, что приостановка конкурсов на госслужбу после введения военного положения негативно повлияла на качество кадрового состава и институциональную способность государства. Они считают, что для реализации ключевых реформ и выполнения международных обязательств Украины необходимо привлекать профессиональных управленцев, обеспечивая их достойными зарплатами без искусственных ограничений.

Следовательно в обращении предлагается:

  1. Внедрить систему OKR/KPI, когда премии и надбавки начисляются при достижении конкретных и измеряемых целей, а не автоматически.
  2. Утверждать и обнародовать ключевые показатели эффективности для государственных служащих категорий "А" и "Б".
  3. Проводить открытые и прозрачные конкурсы на все руководящие должности с обнародованием критериев, тестовых заданий и решений конкурсных комиссий с участием независимых экспертов.
  4. Министры должны ежеквартально отчитываться публично о выполнении своих OKR/KPI, что будет способствовать подотчетности и доверию граждан.

Аналитики призывают народных депутатов принять проект Закона Украины №13478-1, возобновляющий конкурсы на госслужбу, а при рассмотрении Бюджета-2026 ввести результативную систему оплаты труда и подотчетности вместо механического ограничения зарплат.

По их словам, такие шаги будут способствовать созданию конкурентной и профессиональной госслужбы, повышению эффективности работы государственных институций и доверия граждан к власти.

Напомним, ранее Аналитические центры уже призывали парламент пересмотреть проект Госбюджета-2026. Эксперты отмечают, что в нынешних условиях затяжной войны от эффективного распределения финансовых ресурсов зависит не только поддержка ВСУ, но и экономическая устойчивость государства, функционирование бизнеса и способность общества к послевоенному восстановлению.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
Украина конкурс ВР парламент госслужащие оплата обращение
03 октября 2025
По городу бьют танками: как украинцы живут и работают вблизи фронта
Сегодня в зоне активных боевых действий находятся порядка 160 громад. Несмотря на постоянные обстрелы, во многих прифронтовых городах и селах жителям продолжают оказывать поддержку. Коммунальщики обес...
01 октября 2025
Эскалация войны или перемирие: чем обернется для России смена риторики Трампа
Дадут Украине "Томагавки" или нет, испугает это Путина или нет, пойдет ли он на мобилизацию или нет…
26 сентября 2025
Удары по учебным центрам ВСУ: как должно реагировать военное командование и гражданские власти
Атаки на учебные полигоны имеют для российских агрессоров, к сожалению, двойную эффективность
24 сентября 2025
Предчувствие гражданской войны? Во что может перерасти битва у Калушского ТЦК
Властям пора менять подход к мобилизации, иначе воюющая с оккупантами Украина скатится и к гражданскому противостоянию
Черниговщина после обстрелов: повреждены энергообъекты, действуют отключение света
07 октября 2025, 11:26
В Житомирской области мужчину, который убил жену и 9-летнюю дочь, взяли под стражу
07 октября 2025, 11:12
Россиянин в Силах обороны: СБУ во Львове задержала "добровольца" под прикрытием
07 октября 2025, 10:59
Контрабанда на 11 млн грн: разоблачена группа, которая перевозила элитные часы из Гонконга, Китая и ОАЭ
07 октября 2025, 10:44
Готовили шаурму вместо службы: на Донетчине военный чиновник два года использовал бойцов в бизнесе жены
07 октября 2025, 10:39
Смертельное ДТП с маршруткой в Ровенской области: легковушка после столкновения превратилась в кучу металла
07 октября 2025, 10:17
Желтый уровень опасности в Одессе: школы и садики перешли на дистанционку
07 октября 2025, 10:04
На Львовщине таможенники изъяли брендовые вещи и косметику более чем на миллион гривен
07 октября 2025, 09:58
Контрафакт по почте: в Винницкой области будут судить подпольных производителей сигарет и алкоголя
07 октября 2025, 09:47
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
По городу бьют танками: как украинцы живут и работают вблизи фронта
Эскалация войны или перемирие: чем обернется для России смена риторики Трампа
Все публикации »
Вадим Денисенко
Вадим Денисенко
Остап Дроздов
Все блоги »