Нардеп Гончаренко: Зеленский назвал "слуг" "деструктивными д*билами"

иллюстративное фото: из открытых источников

Как передает RegioNews, об этом сообщил народный депутат Алексей Гончаренко.

"Деструктивные д*билы! Зачем с ними видеться?" – привел прямую цитату Владимира Зеленского о встрече со "слугами" нардеп Гончаренко.

По мнению парламентария, именно поэтому Зеленский отменил встречу со своими депутатами.

"Зачем видеться с "деструктивными д*билами"?", – добавил Гончаренко.

По словам депутата, эта фраза Зеленского очень активно ходит между "Слугами народа". Мол, все разочарованы и не понимают, как это произошло.

Напомним, на днях народный депутат Ярослав Железняк сообщил, что Зеленский перенес встречу со "Слугами народа", которая должна была состояться на этой неделе. Причины отмены встречи не сообщались.