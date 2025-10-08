Нардеп Гончаренко: Зеленский назвал "слуг" "деструктивными д*билами"
Президент Украины Владимир Зеленский обидно высказался о «Слугах народа»
Как передает RegioNews, об этом сообщил народный депутат Алексей Гончаренко.
"Деструктивные д*билы! Зачем с ними видеться?" – привел прямую цитату Владимира Зеленского о встрече со "слугами" нардеп Гончаренко.
По мнению парламентария, именно поэтому Зеленский отменил встречу со своими депутатами.
"Зачем видеться с "деструктивными д*билами"?", – добавил Гончаренко.
По словам депутата, эта фраза Зеленского очень активно ходит между "Слугами народа". Мол, все разочарованы и не понимают, как это произошло.
Напомним, на днях народный депутат Ярослав Железняк сообщил, что Зеленский перенес встречу со "Слугами народа", которая должна была состояться на этой неделе. Причины отмены встречи не сообщались.