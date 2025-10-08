11:57  08 октября
Завод хумуса в Украине приостановил производство из-за атаки РФ
11:12  08 октября
За "шутку" с заминированием суда житель Киева получил три года тюрьмы
08:57  08 октября
На Полтавщине в квартире нашли мертвой 12-летнюю девочку
UA | RU
UA | RU
08 октября 2025, 12:25

Во время войны местные выборы не будут проводить – решение ВР

08 октября 2025, 12:25
Читайте також українською мовою
Фото: Telegram/Железный нардеп
Читайте також
українською мовою

Народные депутаты приняли постановление, запрещающее проведение местных выборов во время военного положения

Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк, передает RegioNews .

Так, 8 октября парламент принял постановление №14031 о непрерывности функционирования представительных органов местного самоуправления. Ее инициировали председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук и первый вицеспикер Александр Корниенко.

Постановление определяет, что организация выборов в условиях вооруженной агрессии РФ невозможна, а ответственность за это возлагается на Россию.

В то же время действующие местные советы и председатели остаются полномочными до проведения следующих выборов после завершения военного положения.

Верховная Рада также призвала международное сообщество поддержать непрерывность работы местного самоуправления в Украине.

Напомним, по данным СМИ, от бывшего главнокомандующего ВСУ, а теперь посла Украины в Британии Валерия Залужного обращались к нескольким высокопоставленным военным чиновникам с предложением войти в его парламентский список в случае его выдвижения на пост президента.

Читайте также: Кто возглавит Украину после войны: фавориты политической сцены и фактор Залужного

Украина Местные выборы война военное положение выборы ВР депутаты полномочия
