Во время войны местные выборы не будут проводить – решение ВР

Фото: Telegram/Железный нардеп

Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк, передает RegioNews .

Так, 8 октября парламент принял постановление №14031 о непрерывности функционирования представительных органов местного самоуправления. Ее инициировали председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук и первый вицеспикер Александр Корниенко.

Постановление определяет, что организация выборов в условиях вооруженной агрессии РФ невозможна, а ответственность за это возлагается на Россию.

В то же время действующие местные советы и председатели остаются полномочными до проведения следующих выборов после завершения военного положения.

Верховная Рада также призвала международное сообщество поддержать непрерывность работы местного самоуправления в Украине.

Напомним, по данным СМИ, от бывшего главнокомандующего ВСУ, а теперь посла Украины в Британии Валерия Залужного обращались к нескольким высокопоставленным военным чиновникам с предложением войти в его парламентский список в случае его выдвижения на пост президента.

