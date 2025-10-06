В Украине создали сеть мощных американских аккумуляторов для поддержки энергосистемы зимой, — WSJ

В Украине завершен проект по установке сети мощных аккумуляторных систем американского производства на стратегически важных, засекреченных объектах в разных регионах

Цель — стабилизация энергосистемы во время зимних пиковых нагрузок и новых российских атак на энергетическую инфраструктуру. Системы позволят избежать масштабных отключений света и дадут энергетикам время восстановления электроснабжения.

Общая мощность сети – 200 мегаватт, чего достаточно, чтобы обеспечить электроэнергией до 600 тысяч домохозяйств в течение двух часов.

Шесть таких объектов уже подключены к энергосистеме, в частности, в Киеве и Днепропетровской области.

Стоимость проекта – 140 миллионов долларов, реализация завершилась в августе 2025 года.

Кроме того, Украина продолжает активное развитие возобновляемых источников энергии — в частности, ветровой и солнечной генерации, что должно уменьшить зависимость от традиционных источников и повысить устойчивость энергосистемы в условиях войны.

