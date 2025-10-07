11:12  07 жовтня
На Житомирщині чоловіка, який убив дружину та 9-річну доньку, взяли під варту
10:17  07 жовтня
Смертельна ДТП з маршруткою на Рівненщині: легковик після зіткнення перетворився на купу металу
07:43  07 жовтня
Померла 20-річна українська художня гімнастка Єлизавета Хоровінкіна
07 жовтня 2025, 15:22

Україна може без Болгарії добудувати атомні блоки на Хмельницькій атомній станції

07 жовтня 2025, 15:22
фото: ukrinform.com
Українські спеціалісти збудують третій і четвертий енергоблоки на Хмельницькій атомній станції, не купуючи ядерні реактори у Болгарії

Про це заявила міністерка енергетики України Світлана Гринчук, передає RegioNews із посиланням на Економічну правду.

"Ми розглядаємо різні варіанти. Не хотілося б зупинятися тільки на болгарських реакторах. Якщо там не виходить, треба розглядати інші варіанти. Зараз ми їх напрацьовуємо з партнерами", – сказала вона на пресконференції.

За словами Гринчук, Україна має як технології для будівництва, так і власних спеціалістів.

Нагадаємо, раніше Верховна Рада підтримала закупівлю у Болгарії вироблених в Росії реакторів для Хмельницької атомної станції. Як відомо, у Нетішині, де розташована Хмельницька АЕС, недобудовані два енергоблоки – третій готовий на 75-80%, четвертий – на 25-30%.

енергетика Хмельницька АЕС Гринчук Світлана Василівна економіка Болгарія Україна
