ВР дала добро на покупку реакторов в Болгарии для строительства Хмельницкой АЭС

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Верховная Рада поддержала закупку в Болгарии произведенных в России реакторов для Хмельницкой атомной станции

Об этом сообщил народный депутат Андрей Жупанин, передает RegioNews.

По его словам, принятое решение не дает согласия на строительство энергоблоков – только на приобретение реакторов. Это ограничивает стоимость проекта сейчас в 600 миллионов долларов.

Кроме того, как отметил нардеп, Кабинет Министров подготовит новый проект закона о достройке ХАЭС, который должен предоставить обновленное технико-экономическое обоснование и информацию об источниках финансирования всего проекта.

Принятый Радой документ еще должен подписать президент.

Некоторые депутаты и энергетические эксперты выступают против достройки ХАЭС. Говорят, это бесполезные затраты. А также отмечают возможные коррупционные риски и нецелесообразность использования российских реакторов, которые Болгария в свое время получила от РФ.

Напомним, в Нетешине, где расположена Хмельницкая АЭС, недостроены два энергоблока – третий готовый на 75-80%, четвертый – на 25-30%.

Строительство было заморожено на два десятка лет, пока в апреле 2024 года правительство объявило о целесообразности достройки из-за потерь энергетики в результате ударов по электро- и теплостанциям российскими ракетами.